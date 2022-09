TrompaTrompita cuenta ya con millones de seguidores en las redes sociales

En las redes sociales se prioriza la propagación viral. Con el creciente número de usuarios de las principales aplicaciones de redes sociales como TikTok o Instagram en los últimos años, podemos ver que más cuentas se están convirtiendo en una verdadera revolución. Este parece ser el caso de Trompatrompita, uno de los perros más famosos de TikTok que ha acumulado una gran cantidad de seguidores en la aplicación, más de 1,6 millones. También tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram, alrededor de 68.000. A través de estos datos, podemos entender el rol dominante actual de este influencer, convirtiéndose en uno de los fenómenos más destacados.

Este es especialmente atractivo y fotogénico, que con las características de la perrita. No podemos olvidar el gran trabajo que hay detrás de estas publicaciones. El gusto exquisito es evidente en cada movimiento que observamos, combinado con la empatía natural de este perrito, ha conseguido millones de 'Me gusta' y aparecer en los feeds de miles de usuarios de todo el mundo.

2015, el año en que empezó todo el fenómeno

El propietario de Trompatrompita, Juan Alderete, se enamoró de inmediato de su belleza en 2015. Tras conocerla, el joven argentino decidió sin pensarlo dos veces irse de vacaciones a casa con sus amigos y con un nuevo miembro de su equipo. Como él mismo explicó, “en cuanto la vi, me fascinó su larga trompa, y la bauticé como TrompaTrompita”. Una vez que le tocó volver de vacaciones, Juan Alredete y sus amigos regresaron con TrompaTrompita, que terminó siendo una de esas amistades destinadas a durar toda la vida.

Como influencer, su carrera estuvo lejos de ser planeada. Todo surge de los propios sentimientos de Juan, es decir, cada vez que camina por la calle, siente que su perro ha dejado en la calle a todas las personas que ama. A partir de ese momento, Juan comenzó a subir hermosas historias y fotos de TrompaTrompita en su propio Instagram, lo que comenzó a interesar a su círculo más cercano. Al darse cuenta de que el perro era la principal razón por la que un gran número de personas interactuaba con su Instagram, Juan comenzó a planificar una cuenta para TrompaTrompita donde todos pudieran seguir sus historias.

Ahora, años después, la encontramos como una de las primeras influencers en el reino animal. La cuenta se ha convertido en una de las cuentas más seguidas del mundo debido a la buena onda que transmite cada publicación.

El proceso de grabación de cada vídeo

Cuando se trata de redes sociales, muchos expertos dirán que la planificación es uno de los factores más importantes en el éxito de todo tipo de cuentas, independientemente del contenido o tema de cada cuenta. Sin embargo, dada la situación con TrompaTrompita, el proceso de creación de videos es muy diferente a lo que requiere el estándar. Por eso, como dice su creador, no sigue ningún proceso habitual, no tiene procedimientos para marcar los pasos y no planifica su lanzamiento. Es importante que improvisen y vean diferentes escenarios cotidianos para sacar el máximo provecho de la cuenta.

Para no perderse nada, Juan se asegura de tener un cuaderno de ideas para poder anotarlo en cualquier momento del día. Actualmente hay más de 200 nuevas ideas de video guardadas que podemos disfrutar en algún momento en el futuro.

Al momento de escribir este artículo, TrompaTrompita continúa ganando adeptos y reafirmando su popularidad en los mercados internacionales. Como una de las cuentas de Instagram más populares a nivel internacional, ofrece su encanto, belleza y actitud. Mostrando cómo las redes sociales todavía pueden decirnos cosas sobre la originalidad y la existencia.