InPost se consolida en España y Portugal como empresa de paquetería no a domicilio

La marca especialista en la entrega en Lockers y Punto Pack, apuesta por una estrategia revolucionaria y valiente que centra su valor en el envío a NO domicilio, dejando claro que este NO es un NO lleno de ventajas.

Ventajas que InPost ha convertido en sus pilares, ofreciendo a sus clientes una nueva manera de entender el envío y recogida de paquetes.

Con InPost, elegir envío a no domicilio es elegir una entrega más sostenible, más privada, más cómoda, más fácil y más libre.

Y es que, bajo el concepto “Todo lo que pides y más”, InPost se coloca en una posición firme dentro del mercado centrada en el cliente y en que este no tenga que esperar sus paquetes.

Un cambio de paradigma que hace que ahora sean los paquetes los que esperan a sus destinatarios en Lockers o en Punto Pack repartidos por toda la ciudad.

Esto, además de ofrecer multitud de ventajas a los usuarios de InPost, hace que los comercios locales que se suman a la red de Punto Pack obtengan numerosos beneficios: más tráfico en sus locales, fidelización de clientes e ingresos extra.

Un modelo de negocio que sigue un plan sostenible a largo plazo y que pretende ser bueno para sus clientes, bueno para sus colaboradores y bueno para el planeta.

InPost

Todo lo que pides y más.

Para más información: www.inpost.es