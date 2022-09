Ventajas de la Energía Solar hoy en día: ¿cuáles son?

En España durante el 2021 la generación de energía solar representó un 13 por ciento de la potencia eléctrica instalada en el país.

El uso de la energía solar fotovoltaica se ha pasado multiplicado por 4 en los últimos 10 años, pasando del 2,9 por ciento del 2012 al 13 por ciento de finales de 2021, según datos del informe del sistema eléctrico español 2021 realizado por Red Eléctrica de España.

Este aumento de la energía solar va acompañado de otras energías limpias y verdes como la eólica o la hidráulica. Estas energías renovables suponen casi la mitad de la producción eléctrica del país con una cifra del 46,7 por en 2021 y un 56,66 por ciento a finales del año pasado.

Las cifras de producción de consumo de energía renovable demuestran que se puede y debe apostar por estas energías. No solo para no depender del petróleo y no contaminar, también para ahorrar dinero y energía.

Y es que lo bueno de las energías renovables es que los particulares y ciudadanos pueden acceder a ellas como es el caso de la solar fotovoltaica.

Uso y consumo de la energía solar en España en 2022

La energía solar es un recurso renovable que el ser humano ha aprovechado durante muchos siglos para diferentes fines como la iluminación, la cocina y la calefacción.

La energia solar hoy se ha extendido en España y en todo el mundo gracias al desarrollo de herramientas y técnicas que permiten un mayor aprovechamiento de este recurso.

El más común es el uso de paneles fotovoltaicos, una especie de placas solares que recogen la luz del sol y la transforman en electricidad gracias a sus células fotovoltaicas.

La energía que puede emitir un panel solar es variable y depende de varios factores como su ubicación, tamaño, potencia y tipo de panel (12, 24 y 24 voltios de red).

En función de estos aspectos el uso de paneles puede suponre entre el 40 y el 60 por ciento de energía eléctrica de un hogar.

Esta cifra supone un gran peso en la factura de la luz y representa una forma económica de ahorrar costes energéticos con el paso del tiempo.

Lo bueno es que los ciudadanos pueden acceder a esta energía renovable que goza de ayudas del Gobierno para instalar este tipo de instalaciones.

Si a estas ayudas se le suma la obligación de cumplir con la ley o directiva europea EPDB que indica que las nuevas viviendas construidas deben tener un consumo energético nulo.

Para conseguir el cumplimiento de la ley, la única forma de conseguirlo es recurrir a la instalación de captadores solares en las nuevas viviendas. El acceso e instalación de paneles solares en los techos de viviendas es más fácil y menos costoso que otras energías renovables.

¿Cuáles son las ventajas de la energía solar?

La facilidad de acceso y la reducción de costes de la energía solar hacen de esta tecnología una alternativa sostenible a las fuentes de energía tradicionales. Pero estas no son sus únicas ventajas, también destacan otras como:

Es una alternativa rentable, renovable y sostenible a los combustibles fósiles , proporcionando tanto seguridad energética como protección medioambiental.

Se puede usar todo el año , incluso aunque el cielo esté nublado.

La energía solar suele considerarse más ecológica y limpia incluso que otras energías renovables como la hidráulica ya que emite menos emisiones nocivas al medio ambiente y evita el consumo de agua en las presas hidroeléctricas.

La energía solar es rentable y puede dar dinero a los consumidores si tienen una instalación que devuelva energía a la red y cumplan ciertos requisitos como un autoconsumo con excedentes acogido a una compensación económica. A mayores, la fuente de energía debe ser 100 por ciento renovable y no debe superar cierta potencia.

Los particulares pueden aprovechar el poder del sol para ayudarles a gestionar su consumo de energía y reducir su huella de carbono, mientras que las empresas pueden aprovechar la tecnología solar para ayudar a reducir sus costes y mejorar su imagen comercial.

Reducción de costes: una instalación media de placas solares se rentabiliza en un plazo de 10 años.

Nulo mantenimiento: las placas solares fotovoltaicas requieren de pocos cuidados.

Largo tiempo de vida: se estima que este tipo de instalaciones duran unos 25 años.

No emite ninguna radiación dañina, por lo que puede ser utilizada por personas y animales de todas las edades.

No es de extrañar que con todas estas ventajas la energía solar esté ganando tanto impulso hoy en día a nivel mundial como industrial y particular para viviendas y uso individual.

Con la inversión y la planificación adecuadas, es posible aprovechar este recurso renovable durante mucho tiempo y beneficiarse de potencial energético.