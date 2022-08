Juegos de casino más populares online

En esta publicación se describen algunos de los más buscados y que seguramente podrás encontrar en sitios con reputación en el mundo de los juegos online, como THABET.

Bingo

Es un juego en el que pueden participar varios jugadores. Los mismos tendrán que pagar por cada recuadro con números que seleccionen el precio que esté establecido. Luego, el programa comenzará a arrojar números aleatorios con la letra que les corresponde para que marques las casillas respectivas.

A diferencia de los bingos que se juegan en casa, con familia o con amigos, donde se paga a quienes formen diferentes tipos de figuras (líneas, rectángulos o cuadrados), en los de los casinos online solo se reconocen como válidos aquellos en los que todas las casillas han sido marcadas. Aunque gana el primero que lo logre.

Blackjack

Un juego de mesa nada nuevo que se ha mantenido por años en el mundo de los casinos tradicionales y fue uno de los primeros a nivel virtual. Su popularidad se debe a que la probabilidad de ganar no es tan baja.

Craps

Este juego cuenta con cuatro jugadores de la casa y sobre la mesa se coloca una numerosa cantidad de apuestas al mismo tiempo, algo que lo hace ver complejo. No obstante, lanzar dados teniendo a favor las mejores probabilidades es algo emocionante. Si lo deseas, puedes hacer las apuestas más sencillas, como las de pasar o no, o las de venir o no.

Keno

Keno es similar a una lotería donde el jugador debe escoger entre los números del 1 al 80, solo 20. La casa paga según el número de aciertos que el jugador ha logrado conseguir en cada partida. Quien tiene la mayor probabilidad de ganar es la casa.

Pai Gow Poker

Este juego es otro tipo de pocker, muy fácil y divertido. El jugador tendrá la oportunidad de obtener una buena mano que permita pagar en algunos casos 8,000 a 1 la apuesta. En el juego se reparten siete cartas, cinco en una mano y dos en otra.

Red Dog

Este es un juego que no goza de demasiada popularidad en los casinos convencionales. Sin embargo, es uno de los más buscados cuando se quiere apostar en línea. Aquí al jugador se le dan tres cartas cuyo pago es 11 a 1, o se le otorga una carta más buscando una apuesta al margen entre ellas.

Ruleta

Este juego no tiene mayor complicación y tampoco se requiere tener una estrategia. Digamos es completamente azar. Solo se trata de apostar a una de las combinaciones que ofrece entre número y color. Es un juego muy popular en un casino, sobre todo si eres novato, mientras que a los jugadores con más experiencia los desestresa.

Sic Bo

El sic bo aunque en un principio parece difícil, realmente no lo es. El juego consta de lo siguiente: el jugador selecciona una o varias apuestas y posteriormente son lanzados tres dados. La apuesta se paga si esta coincide con los números obtenidos en los dados.

Slots

Los slots electrónicos son muy populares. Los videos slots utilizan un programa que genera números de manera aleatoria para precisar el resultado de una vuelta. Los resultados deben aparecer en pantalla.

Tragamonedas

La tragamonedas es un juego muy popular en línea. Solo debes activar una palanca y el pago se hará si los tres elementos que se muestran por pantalla coinciden entre sí. Dependiendo de la variación que se esté jugando pueden existir diferentes reglas y se pueden sumar puntos con diferentes combinaciones.

En algunos sitios puedes jugar sin ningún tipo de riesgo, ya que ofrecen demos que sirven para practicar o solamente divertirte sin apostar.

Ultimate Texas Holdem

Es un juego de cartas similar al blackjack. Y aunque se basa en el Texas Holdem tradicional, tiene sus marcadas diferencias.