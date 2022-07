La democratización en las finanzas digitales llega de la mano de Cultta

Según el Banco de España, las transacciones de criptomonedas en España en 2021 supusieron un total del 10% de las realizadas en toda la zona euro. Este dato se traduce a 60.000 millones de euros, según el Banco de España. Si nos movemos a un panorama más global, Europa se encuentra en el top de las finanzas digitales, pues con un total de 845.000 millones en concepto de negociaciones globales con cryptos, cuenta con un 25% de la taza de negociación global, superando a Norteamérica, que cuenta con un 18% de estas transacciones.

Si bien existen una serie de limitaciones cuando se trata de hacer estimaciones específicas de usuarios o transacciones relacionadas con criptomonedas, los datos siguen siendo cada vez más relevantes. Por eso es difícil evaluar su importancia. Además, la falta de formación y experiencia es en parte culpable.

Una industria próspera, pero a veces inaccesible

Este nuevo modelo financiero, las criptomonedas, solo existe desde hace unos años, pero es una de las áreas de inversión más populares a nivel mundial. Si bien obtener información precisa y confiable sobre el tema sigue siendo una tarea abrumadora para muchos, esta tendencia está creciendo rápidamente. Cada día son más las personas que se interesan por estas tecnologías, que aún son desconocidas para muchos.

A medida que estas tecnologías se integran cada vez más en el comportamiento cotidiano del consumidor, las soluciones a este problema han comenzado a surgir recientemente.

No hay duda de que la información relacionada con este tema está más disponible para todos hoy en día, pero todavía está académicamente inconexa. Puede ser difícil encontrar un itinerario que se adapte a todos, y las ofertas existentes están sesgadas o no se adaptan a las necesidades de la sociedad actual, por eso se creó Cultta. Cultta es un programa que enseña a las personas a acceder a información que muchas veces es inaccesible o difícil de localizar.

Cultta: La revolución ha llegado al sector de las finanzas digitales

El 26 de julio se inaugurará oficialmente la plataforma con una transmisión en vivo que reunirá a todos los influencers y equipo de expertos involucrados en el proyecto: @yerayzurita, @jorgecryptomatic, @antoniohdezvcs, @crypto.willy, @juegosnft, @cryptovalencia, @ davidkryptos, @cryptospain, @sergiopssbtc, @the_gossip_banker_, @cryptoborh, @vicente.eth y @focus.inmetaverse

En Cultta, encontrará programas de capacitación en diferido, cursos de video, clases de transmisión y discusiones sobre temas financieros como criptomonedas, blockchain y NFT, todo disponible en la plataforma.

Lo que Cultta espera contribuir a la industria es la accesibilidad. Está diseñado para ayudar a todos aquellos que buscan adquirir conocimientos sobre tecnologías financieras digitales. No importa el nivel de conocimientos iniciales que tengan, ya que en Cultta encontrarán diferentes itinerarios formativos que se adaptan específicamente a las necesidades de cada alumno, ya sean usuarios expertos, principiantes o incluso principiantes.

From Cultta reconoce la importancia de ser un experto en el campo, ya que es técnicamente complejo, innovador y particularmente desafiante, por lo que el programa está estructurado de manera modular para que aquellos que no tienen este conocimiento no se sientan perdidos.

Manténgase actualizado con información y cursos en la industria con el programa de afiliados. En las finanzas digitales, la información puede quedar desactualizada incluso día a día, por lo que la actualización constante es crucial.

Además de tener una base sólida y eficaz, el formato de membresía también te permite acceder a programas de capacitación continuamente actualizados. La reducción de pagos significa que la democratización del sector es completa para todos los segmentos de la sociedad.



Los estudiantes que deben compaginar el trabajo con otros estudios pueden marcar su propio ritmo de aprendizaje con una solución de aprendizaje electrónico integrada. Esto proporciona una interesante flexibilidad y autonomía.