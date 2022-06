Los mejores servicios de mudanzas en Bogotá

¿Te mudas de casa? ¿Temes perder algunos de tus enseres en el traslado? Para evitar problemas y que todas tus pertenencias lleguen sanas y salvas al nuevo hogar la mejor medida es contratar una empresa especializada en mudanzas y trasteos

¿Sabías que los hombres se cambian de vivienda unas cuatro veces a lo largo de su vida mientras que las mujeres lo hacen tres? Las mudanzas y trasteos forman parte de las vidas de las personas y, en la mayor parte de los casos, son un acontecimiento feliz que significa acceder a la casa de los sueños o haber ascendido socialmente. Sin embargo, para que el cambio de casa sea un acontecimiento agradable es muy importante conservar todos nuestros enseres y que las pertenencias lleguen sanas y salvas al lugar de destino. Para ello, es imprescindible contar con empresas de Mudanzas y Trasteos en Bogotá profesionales, que sepan llevar a término este trabajo con efectividad y diligencia.

Qué esperar de las mejores mudanzas en Bogotá

Hay una serie de características fundamentales que deben definir a las mejores empresas que realizan mudanzas en Bogotá:

· Responsabilidad. Las mejores compañías de trasteos y mudanzas saben que transportan mercancías muy valiosas para sus clientes, ya sea por su valor económico o sentimental. Se trata de ropa, joyas, muebles… que deben llegar en perfecto estado a la nueva casa. No pueden sufrir ningún daño ni extraviarse. Una compañía de mudanzas responsable hace un inventario cuidadoso de todos los artículos que va a transportar y los maneja en función de sus características, teniendo especial cuidado con la mercancía frágil.

Además, ante cualquier eventualidad en el proceso de traslado, las empresas responsables saben reaccionar de forma ágil y buscar la solución que mejor se adapte a las necesidades del cliente y no le produzca ningún prejuicio.

· Rapidez. La rapidez es una cualidad muy valorada por los clientes, que desean empezar a amueblar su nuevo hogar cuanto antes y poder sentirse a gusto en el mismo desde el primer día. Si el transporte se demora demasiado será más difícil empezar a poner todo en orden antes y puede ocasionar problemas a clientes que disponen de poco tiempo libre. Y esperar durante horas y horas a que llegue la mudanza puede ser una experiencia exasperante para muchas personas y poner a prueba su paciencia.

· Honradez. Esta cualidad es innegociable e imprescindible para las empresas profesionales de mudanzas y trasteos de Bogotá. La honradez implica que ningún objeto puede perderse ni proporcionar al cliente ninguna información sobre la tarea a realizar que no corresponda con la realidad. Hay que pensar siempre en el beneficio del cliente y ser transparentes en precios y en todo lo referente al trabajo de mudanza.

· Experiencia. La experiencia se detecta en realizar un servicio de mudanza rápido, eficiente y económico. En que lleguen todas las propiedades a su destino en las horas y condiciones establecidas de antemano y el cliente esté plenamente satisfecho con el servicio prestado. Además, un servicio de mudanzas con experiencia conoce todos los entresijos de su trabajo, lo que le llevará a no cometer errores. Las empresas que no tienen experiencia y que no se manejan con honradez desconocen u optan por ignorar los horarios para realizar trasteos dentro de Bogotá. No respetan que las mudanzas solo pueden hacerse desde las 6:00 A:M hasta las 6:00 PM de domingo a domingo e ignorar esto puede derivar en multas.

· Precios asequibles. Los precios tienen que ser asequibles, al alcance de casi todos los bolsillos y de acuerdo con el trabajo y el tiempo que representa el servicio ofrecido.

· Utilizan los medios necesarios. Por último, las mejores compañías de mudanzas y trasteos de la capital de Colombia usan el personal y las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo con diligencia. Emplean, por ejemplo, camiones específicos que nunca superan la capacidad de carga permitida, sobre todo teniendo en cuenta que en Candelaria centro no pueden acceder camiones con una carga superior a las 3.5 toneladas.

Las mudanzas en Colombia

En Colombia, la movilidad por estudios o por reunirse con la familia se encuentran entre las principales razones para hacer mudanzas y trasteos. En los últimos años, han aumentado el número de mudanzas en la capital, Bogotá, una tendencia que está al alza en las grandes metrópolis del país.

Otra razón importante que influye en los cambios de residencia en Bogotá son las dificultades del tráfico y del transporte dentro de la ciudad. Así, cada vez más personas eligen estar más cerca de sus lugares de estudio o de trabajo.

Los hijos que comienzan la universidad y llevan a toda la familia a mudarse, un nuevo puesto de trabajo, el traslado a otra provincia o país, separaciones o divorcios de matrimonios, encontrar una nueva pareja o buscar más espacio cuando la familia se amplia son otras motivaciones poderosas para cambiar de domicilio.