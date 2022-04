Consejos para encontrar películas que ver cuando no sabes qué ver

Suele suceder: se quiere ver una película, algo diferente, algo fuera de lo habitual, pero que sea una buena producción. Pero no se sabe exactamente cómo buscar y encontrar una buena película. Si bien las redes sociales, los amigos que comparten la afición por el cine y hasta las páginas especializadas son un buen recurso, hay que saber ordenar para dar con los consejos más oportunos, esos que permitan encontrar los títulos perfectos para ver, cuando no hay nada para ver.

Torrents, una gran solución

Los torrents son formatos de archivos que, en resumen, permiten descargar hasta 5 veces más rápidos que una descarga normal. Por eso, incluso pueden ser útiles para ver las películas mientras se van descargando, así se ahorra mucho tiempo en cuanto se haya encontrado un título adecuado.

Pero también son excelentes soluciones para buscar qué ver. Así como lo demuestran las alternativas a VeoTorrents, esta clase de sitios tienen buscadores, categorías, pero sobre todo rankings, donde la popularidad de los archivos da una muestra de lo buena que puede ser una película, siendo una excelente recomendación para dar con una nueva película para entretenerse.

Páginas de valoración de películas

Hay páginas donde, entre otras cosas, se da una sinopsis y una valoración de películas, de directores y de actores y actrices. Algunas, como IMDb, son de las más conocidas, y aunque no siempre las valoraciones son tan reales -ya que algunos clásicos no tendrán tan alta valoración por no tener numeroso público en la actualidad- sí sirven para ver otras películas de un mismo director, actor o actriz, a la vez que permite establecer filtros por el país donde se han producido y demás variables.

Preguntar a los amigos

Las recomendaciones hechas por amigos o conocidos son una excelente opción para dar con algo para mirar. Es tan sencillo como enviar un mensaje o en un encuentro casual elaborar una lista de recomendaciones. Aparte, si a los amigos también les fascinan las películas, no será sino una actividad muy divertida el hecho de recomendar.

Listas y rankings

En las redes sociales, pero también en páginas de internet, es fácil dar con publicaciones en formato de listas en las que se elaboran Tops o rankings con las mejores películas de determinada categoría o de tales actores.

Así, dar con las mejores 10 películas de acción es tan fácil como buscar exactamente eso, cambiando la palabra acción por lo que se quiera encontrar en internet. Si bien no suelen ser listas perfectas, sí darán una idea sobre por dónde buscar para atinar y ver una película que valga la pena.

Dejarse recomendar

Una de las ventajas -o desventajas, según lo que recomiende- de los servicios por streaming -incluso a los reproductores de vídeo como Youtube- es que permiten la reproducción automática y las recomendaciones de acuerdo al historial anterior.

De esa manera, siempre que se acaba de ver algo o incluso antes de comenzar, la propia interfaz está diseñada para recomendar algo para mirar. No obstante, las posibilidades de que sea una película que valga la pena son diversas, de manera que nunca está de más, una vez se ha visto la recomendación, utilizar otros recursos como las páginas especializadas para ver las valoraciones al respecto, ya que lo que menos se quiere es haber perdido aproximadamente 2 horas de la vida mirando algo de mala calidad.

Ver películas es una de las aficiones más placenteras e interesantes. Lo mejor es ver algo que valga la pena, que sea divertida o al menos, de calidad. Cuando no se sabe bien qué ver, algunos consejos como los mencionados podrán ser de completa utilidad.