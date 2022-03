Atajos de teclado de Windows que te ayudarán en tu teletrabajo

Windows, en cualquiera de sus versiones, es el sistema operativo más utilizado en ordenadores. Ni qué decir en lo que respecta a las oficinas, donde es el sistema operativo con el que la mayoría ha crecido. Trabajar con eficiencia en Windows puede ser un antes y un después, de manera que lo que antes costaba mucho, ahora será cuestión de segundos, por lo que los retrasos, las tareas repetitivas y demás, serán cosa de pasado.

Aprender el funcionamiento de los caracteres ASCII

Los caracteres de código ASCII hacen posible que absolutamente todas las funciones, todas las letras, números y hasta códigos, se vean correctamente en cualquier dispositivo. Son, de forma resumida, el lenguaje universal de todos los aparatos electrónicos, por lo que aprender su funcionamiento puede hacer que la productividad mejore.

No obstante, no es necesario aprender todos los códigos que tienen que ver con la programación, sino más bien aprender los códigos ASCII que tienen que ver con la comunicación. No es para nada una rareza que en ocasiones sea imposible colocar un arroba, un apóstrofe o una diéresis, y el tiempo perdido para buscar el signo en internet, copiarlo, insertarlo o similares acciones, es grande.

Cuando hay situaciones así, lo mejor es hacerse una tabla sobre cómo funcionan los caracteres ASCII, ya que independientemente del lenguaje, del idioma o del sistema operativo, serán los mismos, ahorrando mucho tiempo, más si se trata de elementos que se utilizan con frecuencia.

Atajos de teclado para incrementar la productividad

Aparte de los atajos de teclado que tienen que ver con insertar código ASCII y que el propio sistema operativo los convierta en su símbolo correspondiente, para lo que únicamente se utiliza la tecla ALT mientras se inserta el código numérico adecuado; hay otras tantas funciones en Windows que son accesibles desde los atajos de teclado o la combinación de teclas:

Búsqueda entre ventanas activas: si algo tiene el teletrabajo es la necesidad de abrir varias ventanas, muchas de ellas de forma simultánea. No es raro que luego sea difícil encontrar la ventana correcta para seguir trabajando. Es allí donde la combinación de ALT + TAB será interesante, porque permite ir viéndolas, de forma animada, hasta encontrar la ventana correcta y seleccionarla.

Aprovechar pantallas de grandes dimensiones: atrás han quedado esas épocas donde los monitores no superaban las 19 pulgadas y el formato era el 4:3. Hoy, la mayoría de las pantallas son panorámicas e incluso duplican esas medidas en pulgadas, por lo que es prudente aprovechar sus dimensiones. La tecla Windows o Inicio -esa que tiene el logotipo del sistema operativo- en combinación con las flechas, permite ajustar las ventanas activas a una posición. Por ejemplo, si se combinan las teclas Windows + Flecha derecha, la ventana se ajustará en la mitad de la pantalla, al lado derecho. Así, otra ventana se ajustará al lado izquierdo en un procedimiento similar, y el flujo de trabajo se duplica, para no tener que minimizar y maximizar incontables veces entre ventanas.

Atajos propios de ofimática: aparte de los comunes de copiar (CTRL + C), pegar (CTRL + V), cortar (CTRL + X), atajos como seleccionar todo (CTRL + A), abrir el buscador dentro de un documento, una pestaña del navegador o hasta en el explorador de archivos (CTRL + F), son algunos de los comandos más interesantes que, en definitiva, ahorrarán incontables horas de trabajo cuando se proyectan estos pequeños cambios a jornadas mensuales o anuales.

Aprovechar los comandos, los atajos de teclado y las combinaciones de acciones en los sistemas operativos es una de las maneras de ganar enteros en eficiencia. Windows es un sistema que gracias a su continuidad, permite utilizar estos atajos en cualquier versión.