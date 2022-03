Lista de Estudiantes: Libros de Filosofía e Historia

A pesar de que aún sigue quedando gente que lo hace, la lectura entre los estudiantes ya no es lo que era. A lo largo de la última década, los jóvenes estudiantes han ido perdiendo el interés en la lectura de novelas e historias fantásticas y, debido a la cantidad de formas que hay de entretenerse en el tiempo libre, es algo completamente entendible. Aun así, los estudiantes siguen leyendo libros con propósitos académicos o, al menos, libros relacionados con la carrera que estudian y es el tema en el que nos vamos a centrar en este artículo, que leen los estudiantes de filosofía e historia.

Libros de historia preferidos por los estudiantes

La historia es tan amplia y existen tantos libros al respecto, que es muy complicado hacer una lista de los mejores libros. Los libros favoritos de cada uno dependen, sobre todo, de la época de la historia sobre la que se sienten más atraídos. Por ejemplo, si estás interesado en la historia y política internacional, puedes leer, sobre los problemas sociales en puerto rico ensayos en los que conocerás un poco más sobre lo que ocurre en otros países y las consecuencias históricas que esto puede tener. En caso de que no tengas muy claro sobre el tema que quieres leer, da unas vueltas por Ejemplius, y ahí encontrarás un incontable número de ensayos sobre temas e historias diversas de las que seguro que sacas algo de provecho.

Es cierto que hay épocas de la historia que son más atractivas para los jóvenes, razón por la cual los libros relacionados con la Primera y Segunda Guerra Mundial tienen más popularidad que aquellos ambientados en la Época Clásica. A continuación te doy el nombre de algunos libros de historia realmente interesantes:

Los griegos: Una gran aventura, de Isaac Asimov

Atlas Histórico Mundial, de George Duby

Adiós a las armas, de Ernest Hemingway

Guerra y Paz, de Lev Tolstoi

Cabo Trafalgar, de Arturo Perez-Reverte

La lista podría ser muchísimo más larga, pero si no has leído nunca sobre historia y guerras, estos libros te cautivarán y te abrirán el camino hacia un mundo de conocimiento. Una vez leas estos libros tú mismo serás capaz de elegir los siguientes basándote en tus gustos y en lo que más te interesa.

¿Qué leen los estudiantes de filosofía?

Si la historia es una rama de estudio densa, la filosofía lo es aún más. En la universidad, a los alumnos de filosofía no se les enseña teoría porque si, se les enseña a pensar, a que ellos mismos saquen sus propias conclusiones y sean capaces de elaborar pensamientos propios cimentados en la razón y la lógica. Para poder desarrollar este tipo de argumentos, es necesario tener muchos conocimientos, saber, y la mejor forma de saber es leyendo. Al contrario que en la historia, que existe un abanico inmenso de libros reconocidos internacionalmente, en filosofía existen unos cuantos libros pilares que cualquier amante de la filosofía debe de leer. Estos libros, en muchos casos, son pilares de la filosofía y sus autores son los filósofos con más renombre de la historia, por tanto, si tienes interés en este campo de estudio, deberías de leer todos los libros que te enumero a continuación:

La República, de Platón

Sobre la felicidad. Sobre la brevedad de la vida, de Séneca

El discurso del método, de René Descartes

Crítica de la razón pura de, Inmanuel Kant

El nacimiento de la tragedia, de Friedrich Nietzsche

El hombre y lo divino, de María Zambrano

A parte de los mencionados aquí, hay muchos textos filosóficos que ni siquiera pueden considerarse libros, porque nunca fueron publicados como tal, pero que pueden ser realmente instructivos y que deberías de leer en algún momento de tu vida.

Conclusión

Por desgracia, la filosofía y la historia como estudios universitarios son cada vez menos demandadas y esto se debe a que las salidas laborales que ofrecen no son muy prometedoras. Los libros con renombre de ambas ramas son libros relativamente antiguos por eso, porque cada vez hay menos demanda de este tipo de información y no se publican tantos libros relevantes al respecto. A pesar de todo esto, si sientes interés por este tipo de estudios, no lo dudes y adelante. Las salidas laborales no lo son todo en la vida, y estudiar lo que te gusta es fundamental para poder disfrutarlo, además, quién ha dicho que la historia y la filosofía no puedan ser apasionantes?

BIO

Robert Griffith no es solo escritor, sino que es un apasionado de la historia y de la filosofía, lo cual le ha llevado a escribir numerosos artículos al respecto. Entiende que sean ramas de estudio menos populares en la actualidad tras la llegada de las nuevas tecnologías y carreras como ingenierías o ciencias de la salud.