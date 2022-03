Cómo elegir bien un aspirador de mano

Un aspirador de mano es uno de los productos estrella pata cualquier ocasión. No solo por su versatilidad, sino porque ofrecen un buen rendimiento y ocupan poco espacio. Si te paras a echar un vistazo a todo lo que encuentras en esta web puedes saber cuáles son las tendencias más actualizadas en cuanto a aspiradores de mano, ya sean para el hogar, tu vehículo o incluso una embarcación o caravana.

Elegir un aspirador de mano, ¿qué debo tener en cuenta?

Actualmente, un aspirador de mano es un producto muy común y que ha conseguido aligerarse a la vez que aumenta sus prestaciones y potencia. Las primeras unidades eran pesadas y su autonomía muy pobre. Todo esto ha cambiado, y los aspiradores de mano suelen tener una capacidad de succión elevada, un diseño que los hace ergonómicos y una manejabilidad excelente. Además, sin tener que pagar un precio demasiado elevado.

Los aspiradores de mano han de ser elegidos según diferentes criterios. Comenzamos con el presupuesto. Hay dispositivos que puedes comprar en ocasiones concretas a un precio menor del habitual, esas son las gangas que debes aprovechar. Pero por regla general, un aspirador de mano tiene un precio comedido, si bien las unidades más punteras pueden llegar a tener un coste próximo a los 100 euros. Pero no es necesario realizar tal desembolso si lo que deseamos es encontrar cierto equilibrio.

La potencia de succión es otra de las características más relevantes. Si un aspirador de mano no es lo suficientemente potente tendremos la sensación de haber tirado el dinero. Por eso, siempre es recomendable elegir aquellos que tengan un grado de succión elevado, es algo que posteriormente no echaremos en falta a la hora de aspirar en los rincones más inaccesibles del coche.

La capacidad de la batería permitirá una autonomía amplia si podemos utilizarlo a una potencia moderada. Cuando le exigimos más al aspirador, la autonomía se ve reducida. De manera general, un aspirador de mano no se utiliza durante más de media hora de forma continua, pero sí podemos encontrarnos en algunos modelos con una bajada de rendimiento cuando lo llevamos utilizando durante mucho tiempo.

El diseño de un aspirador de mano es otro de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta. La ergonomía juega un papel fundamental, por lo que un aspirador ha de ser cómodo de agarrar y fácil de poder manejar. De manera general no cuentan con un peso muy elevado, siendo el máximo aproximadamente 2 kg, pero tendremos en cuenta que el diseño puede ser uno de los factores determinantes para sentirnos a gusto con nuestro aspirador.

No todos los aspiradores de manos cuentan con la misma cantidad de accesorios. Si lo vamos a utilizar mucho para tareas muy diversas, siempre es recomendable elegir un aspirador que cuente con bastantes accesorios y boquillas. De esta manera, podrás acceder a un mayor número de rincones. Que cuentan con luces LED para poder acceder aquellos lugares en los que la oscuridad es mayor. Este simple accesorio viene muy bien para quienes busquen un aspirador de mano para su coche, embarcación o caravana, ya que cuentan con lugares de difícil acceso.

La ventaja de los aspiradores de mano es la de poder funcionar sin ningún tipo de cable. Pero tendremos que tener la base de carga accesible siempre para tenerlo disponible en cualquier momento. El tiempo de carga de un aspirador de mano es variable, pero siempre suele ser de varias horas. Si nuestro uso se limita algunos minutos al día, bastará con ponerlo sobre su base para tenerlo en plenitud de carga al siguiente uso.

Los aspiradores de mano cuentan con un depósito de un volumen variable, generalmente no suele ser muy grande pero es más que suficiente para no tener que vaciarlo en un par de días. Debe tenerse en cuenta la facilidad a la hora de retirar este depósito, su limpieza y si el aspirador cuenta o no con filtros HEPA, un factor determinante para aquellos hogares en los que existan personas con algún tipo de alergia.

Por lo demás, un aspirador de mano es un accesorio con el que siempre podemos contar. Independientemente de que tengas un aspirador de gran tamaño en casa, tener uno más pequeño siempre es muy recomendable para no utilizar el clásico de toda la vida.



Por ejemplo, hay quien usa el aspirador de mano para recoger las migas de la mesa, dar una pasada rápida debajo de los sofás o incluso quitar las pelusas que aparecen por los pasillos. Los aspiradores de mano suelen dar un buen resultado y su mantenimiento no puede ser más sencillo, bastará con tener el depósito de los filtros limpios y quitarle el polvo que se le acumule en el exterior. De esta manera, nos aseguramos muchos años de un buen servicio a nuestro lado.