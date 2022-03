Dejar la timidez y aprender a sacar conversación

Si el don de la palabra no es nuestro punto fuerte y tenemos que esforzarnos cada día por dejar a un lado nuestra timidez natural a la hora de realizarnos, existen una serie de recomendaciones básicas que merece especialmente la pena conocer y que pueden ser de gran ayuda con este tipo de problemas de socialización. Herramientas que podemos aplicar siempre que lo necesitemos, de una forma fácil y sencilla, para poder mantenernos activos durante cualquier tipo de conversación y no tener que preocuparnos por permanecer demasiado tiempo callados.

En especial, podemos destacar el hecho de hacer preguntas capciosas como una de las alternativas más eficaces para poder llevar a cabo nuestros objetivos conversacionales en este campo. ¿Quieres saber qué son exactamente este tipo de cuestiones, cómo aplicarlas de forma natural y todas las ventajas que pueden llegar a aportar si no sabemos muy bien qué decir o cómo redirigir una conversación?

Preguntas capciosas

Se trata de una modalidad de preguntas que están especialmente diseñadas para hacer pensar al interlocutor y dar lugar a conversaciones más profundas, inteligentes e interesantes. Cuando lanzamos una de estas preguntas, la conversación siempre puede fluir de esta forma, por lo que podremos evitar fácilmente los momentos de silencio incómodos o de no saber que decir, que tan comunes pueden llegar a ser en las personas que tienen problemas de comunicación y que sufren un gran nivel de timidez para relacionarse con los demás.

Las preguntas capciosas pueden tratar diferentes temáticas, en función de la relación que tengamos con nuestro interlocutor, la confianza o los objetivos que queramos conseguir en concreto durante ese rato hablando. Por ejemplo, existen preguntas que son muy interesantes para hacérselas a amigos con los que tenemos un cierto grado de confianza y que pueden ayudarnos a conocer más de esa persona. Preguntas del tipo “¿si te dieran un millón de euros, qué es lo que harías?”, “¿te han roto alguna vez el corazón?” o “¿crees en las almas gemelas?”, son algunas opciones muy interesantes.

Preguntas para reflexionar

Si nuestra relación con nuestro interlocutor no es demasiado personal y no queremos que la situación pueda resultar incómoda, existen otra serie de preguntas capciosas más genéricas, que son perfectas para iniciar una reflexión con cualquier tipo de persona que tengamos delante. Por ejemplo, “¿qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo?” o “¿cuál es el único animal que come y no se llena?”, dos acertijos que pueden ser de gran ayuda para romper el hielo en multitud de ocasiones.

También podemos plantear curiosidades, datos históricos y casi cualquier idea que se nos pase por la mente y que creamos que puede cuadrar con la situación comunicativa en la que estemos. Podemos memorizar tres o cuatro de estas preguntas capciosas genéricas para tenerlas siempre a mano y tener así la seguridad de poder utilizarlas, a pesar de nuestra timidez, siempre que sea necesario.

Además, este tipo de preguntas relacionadas con acertijos son también una gran solución cuando queremos entablar conversaciones con niños y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Los más pequeños responden muy bien a este tipo de preguntas y se pueden tirar muchísimo tiempo pensando cuál es la solución. También en función de su edad, podremos adaptar las preguntas para que sean más sencillas, darles pistas o ayudarles a resolverlas para que la conversación pueda fluir todavía más y que sea muchísimo más agradable.