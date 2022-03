Sugerencias para tener éxito a la hora de mandar a reparar un electrodoméstico

La subida del precio de los electrodomésticos del hogar ha impulsado a las familias españolas a buscar alternativas y regresar al viejo hábito de mandar a reparar. Las casas y empresas de servicio técnico se encuentran experimentando un crecimiento exponencial de la demanda de sus servicios. De acuerdo a Alejandro Duque, gerente de Especialistas Unidos S.L., que es una de las empresas líderes en prestar asistencia técnica profesional en la ciudad de Valencia, "el sector de las reparaciones está en auge, los españoles vuelven a reparar ya que el precio de los electrodomésticos nuevos está por las nubes". No obstante, es conveniente tener en cuenta ciertos aspectos para tener éxito a la hora de reparar o mandar a reparar un electrodoméstico:

-Si un frigorífico o congelador ya no enfría como antes y ha perdido potencia frigorífica o rendimiento, lo más probable es que nos encontremos ante un problema de pérdida de gas refrigerante a través de una fuga (o microfuga) en las tuberías del circuito de refrigeración. Para ello se aconseja realizar la siguiente comprobación: con el frigorífico encendido comprobar si el compresor del frigorífico está muy caliente. Si está muy caliente esto podría significar que el mismo se encuentra funcionando de manera continua sin apenas paradas y esto es debido a que, ante la escasez de gas refrigerante en las tuberías, nunca se alcanza generar el frío suficiente y por lo tanto los sensores de temperatura no le mandan la orden al motor del compresor de parar. La detección y el sellado de una fuga (o microfuga) son tareas de elevada complejidad técnica que deben ser siempre realizadas por profesionales expertos en refrigeración.

-Si el frigorífico se encuentra produciendo ruidos extraños, es necesario tener en cuenta que algunos de estos ruidos son fenómenos normales que se producen de manera natural al dilatarse los materiales de los que está hecho el frigorífico al cambiar la temperatura del mismo. Otros ruidos parecidos a agua circulando son producidos por el cambio de estado del gas refrigerante, por lo que no es necesario preocuparse por esto.

-Si la lavadora no desagua lo más probable es que la bomba de desagüe localizada en la parte de abajo de la lavadora esté obstruida con desechos, en cuyo caso una limpieza del filtro del desagüe debería de ser suficiente, o si la bomba ha dejado de funcionar, sería necesario reemplazar la misma. En caso de que la lavadora se desborde de agua o no le entre el agua, lo más probable es que las electroválvulas que abren y cierran el paso de agua se hayan estropeado. En ambos casos, tanto el cambio de bomba como de electroválvulas, son reparaciones sencillas que no deberían de representar una inversión importante.

-Si el horno o vitrocerámica no calienta o si hace disparar el interruptor diferencial, lo más probable es que alguna de las resistencias se haya estropeado. En ese caso será necesario sustituir la misma.

-Si se tiene pensado contactar con una empresa de servicio técnico, es necesario asegurarse de que se está contactando con expertos en la marca. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Valencia hay muchos técnicos que reparan electrodomésticos de todo tipo y cualquier marca, no obstante técnicos especialistas en servicio tecnico Siemens Valencia no hay muchos y es conveniente siempre contactar con especialistas en la marca para asegurarse de que el servicio se realizará con todas las garantías.

-Cuando el servicio de asistencia técnica se haya efectuado y haya finalizado, es necesario no olvidarse nunca de solicitar una factura por el servicio de soporte técnico recibido. Esto garantizará que en el caso de que el electrodoméstico vuelva a fallar durante los 3 meses de garantía que por ley se deben otorgar la empresa prestadora del servicio vuelva a reparar el frigorífico, lavadora, lavavajillas o vitrocerámica.

-Si va a contactar con una empresa especialista en prestar servicio técnico, asegúrese de preguntar siempre en primer lugar tarifas de desplazamiento, revisión y diagnóstico de avería y, si es posible, presupuesto orientativo para el fallo que usted crea que pueda estar presentando su electrodoméstico. Esto garantizará que después no vayan a aparecer sorpresas con presupuestos y recargas por reparación más elevados de lo esperado.