Un tratamiento rápido y sin cirugía que alivia los dolores en el cuerpo

Gracias a una clínica especializada en su aplicación, ahora es posible aprovechar al máximo las ventajas que ofrece este tratamiento.

Varias soluciones útiles contra el dolor

A través de una clínica de ozonoterapia en Málaga las personas tienen la oportunidad de aliviar el dolor físico con un tratamiento único, o como terapia complementaria para tratar diversos problemas.

Es una alternativa 100% no quirúrgica, no dañina y de rápida acción, de la cual destacan los siguientes tratamientos.

Inyecciones intra-articulares

La aplicación de la ozonoterapia tiene buenos resultados con respecto a la artrosis de hombro, cadera, rodilla, y otras articulaciones. Su alto poder antiinflamatorio y analgésico elimina el dolor de inmediato, incluso, lubrica la articulación sin producir efectos secundarios.

Los resultados se notan entre la primera y cuarta sesión, obteniendo mejores efectos a medida que se avanza en el tratamiento.

Lavados articulares

Los lavados articulares son tratamientos no invasivos y no quirúrgicos, indicado para personas que sufren artritis o artrosis en las rodillas, o que padecen dolor crónico; y su uso mejora la movilidad de las rodillas y disminuye el dolor. No requiere ingreso hospitalario, y se usa únicamente anestesia local.

El tratamiento sirve también para aliviar artrosis de cadera, hernias cervicales, lumbalgias, y otras enfermedades.

Hernias discales

La ozonoterapia ayuda a tratar las hernias discales, lumbares y cervicales, eliminando la parte del disco que se desplaza, sin la necesidad de una intervención quirúrgica. Por medio de este tratamiento desaparecen los síntomas de las hernias, no hay efectos secundarios y existen pocas contraindicaciones.

Bloqueo de facetas

En la clínica de ozonoterapia en Marbella se realiza el tratamiento de bloqueo de facetas de manera segura y eficiente, ya que se realiza en un quirófano con un anestesista profesional, y usando un control por medio de un RX o ecógrafo.

Se inyecta el tratamiento combinado con la ozonoterapia para obtener mejores resultados a la hora de aliviar el dolor en las articulaciones de la faceta, ya sea por fracturas, osteoartritis, o por el envejecimiento.

La utilidad de la ozonoterapia ante estos dolores está garantizada, por lo que es una solución efectiva para quienes desean evitar las intervenciones quirúrgicas y obtener buenos resultados.

¿Qué beneficios aporta la ozonoterapia?

Por medio de la atención de un profesional en ozonoterapia, como el Dr. Alcaide, especialista en ozonoterapia en Málaga, las personas pueden aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la aplicación de estos tratamientos.

Uno de los principales beneficios es su capacidad de revitalizar y regenerar, estimulando las defensas del organismo, mejorando la cicatrización de las úlceras y de los tejidos articulares con daños, incluso, favorece la recuperación funcional de varias patologías degenerativas.

También cuenta con propiedades antioxidantes, estimulando las enzimas celulares para eliminar los radicales libres, los causantes del envejecimiento de las células y de diferentes procesos degenerativos orgánicos.

La ozonoterapia aporta beneficios antiinflamatorios cuando se aplica de forma localizada, ya que neutraliza los mediadores neuroquímicos que generan el dolor en el cuerpo. Además, elimina los mediadores inflamatorios y ayuda a la metabolización.

Incluso, funciona como un antivírico y germicida, siendo capaz de eliminar o inactivar diversos gérmenes patógenos, como los hongos, los virus o las bacterias.

Al contar con una clínica de ozonoterapia, las personas se aseguran de contar con un profesional con experiencia y cualificado, que puede utilizar los diferentes tratamientos de la manera correcta.

Cuenta con las herramientas y los equipos necesarios para la aplicación del ozono, garantizando a los pacientes el mayor éxito en los tratamientos.

Dependiendo de los problemas que presenten las personas, acudir a una clínica es de gran importancia, ya sea por dolor crónico, enfermedades degenerativas o hernias, incluso si se quiere mejorar el aporte de oxígeno en los tejidos, y fortalecer el sistema inmunitario.