El horóscopo y los signos del zodiaco siguen de moda en 2022

Desde sitios web especializados en el tema, hasta las secciones de los diarios que actualmente también forman parte de sus ediciones digitales, el horóscopo es uno de esos tipos de información que a la mayoría de las personas les parecerá atinado y personal, aunque como suelen decir algunos expertos, no le exime de que se construya bajo el manto literario de las generalidades.

Lo cierto del caso es que en la actualidad, tanto los signos del zodiaco como su interpretación mediante el horóscopo, tienen mucha vigencia, por lo que analizar sus ventajas es más que necesario.

¿Qué ventajas da el horóscopo?

Para muchas personas, la mañana solo está completa una vez se ha consultado el horóscopo. No importa si se trata de la sección del diario, de programas de televisión, de canales por streaming o demás, consultar el horóscopo es una necesidad para mucha gente, formando parte de sus hábitos diarios.

El horóscopo, en sí, utiliza la astrología y los signos zodiacales para brindar predicciones y proyecciones sobre el futuro de las personas de cada signo. Por eso, muchas personas suelen utilizarlo para guiar sus decisiones futuras, pero sobre todo para brindar una perspectiva nueva a lo que les está afectando en su vida diaria, a menudo dando -el propio horóscopo- instrucciones o recomendaciones para intentar solucionar tales cosas.

La humanidad, desde siempre, ha necesitado de la certeza, o de la sensación de certeza. La incertidumbre no es necesariamente una mala compañera, pero a muchas personas no les satisface vivir cada día sin saber bien cómo proceder. Es allí donde, por un lado, está el horóscopo, pero, por otro lado está la numerología, una de las tendencias en auge de la actualidad, gracias a que su interpretación puede ser incluso combinada con la del horóscopo.

¿Qué es la numerología?

Para todos, los números tienen los significados que tienen y se usan en los entornos que se usan. Pero para muchas otras personas, la numerología es lo que le da sentido a estos números, ofreciendo interpretaciones sólidas sobre su vida diaria y sobre el porvenir.

Es por ello que cuando hay fechas capicúas, cuando la hora en el reloj marca 3 o 4 números iguales, cuando se ha soñado con un número en particular, es habitual que los usuarios busquen en internet o consulten referencia especializada para entender qué significan esos números que han soñado, que han visto o que han capturado en la pantalla de su móvil, siendo eso lo que se conoce como numerología.

Si bien muchos usuarios podrán realizar una interpretación y darle contexto personal al significado general de tales números, hay profesionales que se dedican a ello o recursos más especializados al respecto. Al igual que sucede con el horóscopo, la numerología ha sido utilizada durante décadas para orientar a las personas acerca de las decisiones que deben tomar, pero también orientar en cuanto a las relaciones personales, a la situación profesional y a ver oportunidades que antes, por cualquier razón, no terminaban de ver.

No obstante, como se ha dicho antes, la mayoría de las interpretaciones que se encontrarán en sitios especializados están basados en el recurso de la generalidad, por lo que no se deben tomar literalmente todos los párrafos explicativos, sin más, sino que se les debe dar una utilidad práctica, un contexto sólido y saber, que a fin de cuentas, no todas las personas por ser del mismo signo tendrán la misma suerte en la vida laboral por vestirse de color amarillo un día específico, sino que se trata más bien de un recurso informativo, psicológicamente muy poderoso y que puede influir en la determinación de cada persona, siendo esa su principal virtud.