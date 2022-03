Expresar tus emociones no es tan sencillo

Ahora decirlo con humor: una de las emociones más comunes es la de incomodidad, pero también otras como la inconformidad o la incertidumbre. Sentirse así es muy recurrente en la sociedad actual. Pero, no necesariamente los argumentos deben ser planteados desde la óptica fatalista, sino que cuando se argumenta desde el humor, las sensaciones y emociones suelen relativizarse y por ende, las soluciones pueden llegar incluso sin buscarlas demasiado. Si bien andar de buen humor siempre no es posible para muchas personas, incluir el buen ánimo y el sentido del humor, no como sensaciones espontáneas sino como hábitos que se practiquen, puede llegar a ser transformador.