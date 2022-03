¿Odias las despedidas? Esto es para ti

Porque, al final, no importa el contexto: las despedidas son tristes. A pocas personas les gustan, por lo que tener algún recurso que pueda ser útil es lo mejor.

Como ya se decía, poco importa el contexto cuando se trata de afrontar una despedida. Si bien no todas las tristezas son iguales o comparables entre sí, ya que cada una se abordará desde el prisma de la subjetividad, siento sensaciones muy íntimas; sí es cierto que hay muchas maneras de hacer que las despedidas sean, al menos, menos traumáticas y dolorosas de cara al futuro.

Escribir, uno de los mejores consejos

Sea un amigo que se marcha de viaje, sea un familiar que lamentablemente ha fallecido, o una relación amorosa que sencillamente no ha funcionado, despídete con una carta. Las cartas, al ser elementos formales de la comunicación, permiten que al escribir se adopte una postura más racional aunque sin suprimir ninguno de los sentimientos que pasan por la cabeza.

Despedirse con una carta es una forma elegante de decir adiós, a la vez que permite, al ser una comunicación asíncrona, tomarse con más calma lo que se va a decir, para que incluso en la peor de las situaciones primen la honestidad y el respeto, sobre todo si se trata de una ruptura amorosa o de una amistad que no ha llegado a buen puerto al final.

Aceptar las despedidas y no categorizar a las consecuencias

El primer paso para despedirse correctamente, al menos desde el punto de vista más emocional o espiritual, es aceptar cuándo ha llegado el momento de decir adiós y que cualquier otra cosa es irrelevante para mantener dicha relación. Es algo sumamente importante, por ejemplo, es cuestiones inherentes al amor, donde las despedidas y las rupturas pueden alargarse o postergarse sin razón alguna, lo que solo conlleva a más tensiones y dolor.

Las despedidas, sobre todo, hay que aceptarlas tal y como son, con sus buenas y malas consecuencias. Si un amigo se va a trabajar, es una sensación agridulce porque seguramente mejorará su calidad de vida, pero su ausencia traerá tristeza o soledad a corto plazo. Si un familiar ha fallecido, estará descansando de las penurias de este mundo, pero la sensación de vacío será innegable. Si una relación ha llegado a su fin, valorar lo bueno que ocurrió y saber ponderar las cosas es lo ideal.

Pero además de aceptar las despedidas y no intentar alargar la situación innecesariamente, uno de los consejos más oportunos al respecto tiene que ver con no categorizar, positiva o negativamente, sus consecuencias. Las despedidas son tristes, dolorosas, abruptas, pero no necesariamente significa que el mundo se ha terminado y que la vida jamás volverá a ser la misma -incluso cuando tiene toda la razón de serlo-.

Despedirse es afrontar un periodo de transición, pero sobre todo un periodo de cambios y de crecimiento. No en vano se suele afirmar que “poder decir adiós, es crecer”, por lo que las despedidas, sea por cartas, sea en un mensaje en las redes sociales, por una llamada telefónica o en la estación de tren, deben representar el cierre de una etapa, pero que en todo caso traerá como consecuencia que florezca una etapa diferente, muy diferente, pero sin dudas mejor.

Eso permite valorar objetivamente las despedidas, permite afrontarlas con mucha honestidad, respeto, admiración e inteligencia, tanto para lo que se vaya a decir o pensar, como también la manera en la que se va a decir o explicar a la otra persona las razones por las que se está despidiendo. Bajo ninguna circunstancia es recomendable que las despedidas se conviertan en experiencias negativas para el resto de la vida -desde las emociones-, aunque sean inevitables las tristezas y el dolor de dicho momento.