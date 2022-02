One Piece Film: Red - Del manga y anime, a los cines

"One Piece" es el fruto de la imaginación del mangaka ("creador de cómics") japonés Eiichiro Oda. En concreto, se trata del manga más vendido de todos los tiempos. De hecho, ha logrado el récord Guinnes al haber superado la cifra vertiginosa de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo. Escrito e ilustrado por Eichiiro, vio la luz por vez primera en la revista japonesa Weekly Sh?nen Jump, hace poco más de dos décadas. Aunque en un principio la idea era que su duración no se prolongase más allá de 5 años, cuando se llegó a la fecha límite, el equipo de Eichiiro se percató de que en este tiempo sólo habían llegado a desarrollar la mitad de la trama. El otro 50% restante del argumento de la historia quedaba pendiente. Como cabe esperar, decidieron proseguir por unos años más, hasta cerrar la trama. Actualmente, la producción de nuevos mangas todavía continúa, del mismo modo en que también se mantiene a la alza su venta; hasta nuestros días se ha llegado a vender más de 1 000 copias de "One Piece".

Basados en los tomos de One Piece (que pueden encontrarse en este enlace en español), la historia de su protagonista (Monkey D. Luffy) se ha extrapolado al mundo del anime. No obstante, la novedad principal la constituye la película que se estrenará internacionalmente basada en el propio manga y que presenta como novedad la presencia de Red, un personaje con una gran voz para cantar que, haciendo justicia a su nombre, es pelirrojo. "One Piece Film: Red", por tanto, llega a los cines. Aunque todavía no se saben las fechas oficiales de estreno internacional, Shueisha y Toei Animation han indicado que se proyectará en cines japoneses a principios de agosto de este año.

A fechas de hoy, se desconoce si llegará a Europa o Norteamérica, aunque en un principio se espera que esto sí sea posible. ¿Se podrá ver "One Piece Film: Red" en España? Todavía no se ha confirmado el lanzamiento fuera de Japón. De momento, en nuestro país podemos disfrutar de sus mangas y su anime (subtitulado). El estreno en Japón coincidirá con el estreno simultáneo de su episodio (en formato serie) número 1 000.

Monkey D. Luffy: el protagonista de One Piece

Por si no lo sabías, Monkey D. Luffy es el personaje ficticio y principal de One Piece. En un momento de su vida comió la Fruta del Diablo (la conocida como Goma Goma), lo que hizo que su cuerpo se convirtiera en este material; en goma. Es el capitán de una tripulación que se hace llamar "Los piratas del Sombrero de Paja". Él mismo la capitanea, ya que es su propio fundador. La erigió con la finalidad de encontrar el One Piece, un tesoro que le permitirá convertirse en el Rey de los Piratas. No obstante, esta tarea no es nada sencilla (como bien puede imaginarse). Los obstáculos llenan el camino y lo dificultan, sin embargo, él opone resistencia a todas las adversidades, sin rendirse, pese al peligro con el que se encuentre.

De tal importancia ha llegado a ser Luffy en el historial del manga japonés, que no sólo es protagonista de los cómics o el anime, sino también de algunas campañas publicitarias. Incluso disfruta de su propio Funko Pop.

Te presentamos a Shanks el Pelirrojo

Shanks es un pirata de gran importancia para Luffy. De hecho, Luffy le debe la vida, en cierto modo. Cuando éste era pequeño e ingirió el Gomu Gomu (Goma Goma; la Fruta del Diablo), tuvo un conflicto con una banda de criminales que en aquel momento rondaban por la zona. Tras una reyerta con ellos, Luffy acaba en el mar, con el riesgo de ser devorado por un monstruo marino. Sin embargo, logra salvar su vida gracias a Shanks, el líder de una banda pirata que en ese momento estaba tomándose un descanso en la isla de Dawn. Shanks pierde su brazo en esta hazaña. No sólo logra salvar con este sacrificio a Luffy, sino que además le regala su sombrero de paja, haciéndole prometer que se convertirá en el mayor pirata de todos los tiempos.Shanks es un referente para Luffy, que no duda en emprender una y mil aventuras para lograr hacerse con el tesoro dejado en algún lugar por el anterior Rey de los Piratas. Con ese tesoro cumplirá la promesa que le hizo a Shanks.

Volúmenes originales de One Piece

Para satisfacer la demanda, One Piece se publica semanalmente a un ritmo de 45 capítulos al año, que posteriormente se recopilan en volúmenes. Éstos, a su vez, se organizan en sagas. Cada saga está formada por un conjunto de varios volúmenes, con sus respectivos capítulos.

"East Blue", "Arabasta", "La Isla de Cielo", "Water 7", "Thriller Bark", "Guerra en la cumbre", "Isla Gyojin", "Dressrosa" y los "Cuatro Emperadores" son las 9 sagas en que se organizan los 106 volúmenes cuya media de capítulos no baja de los 100 capítulos/volumen.