La RFEF espera unos ingresos de 406 millones de euros en 2022

Después de conseguir alcanzar las semifinales en la Eurocopa, perdiendo en la tanda de penaltis frente a la selección italiana (que posteriormente saldría campeona del torneo) y la final en la Liga de Naciones, perdiendo por dos goles a uno frente a Francia, la selección española de fútbol parte como una de las favoritas para el próximo mundial de Qatar.

Una situación que ha cambiado radicalmente en el último año, y es que, los buenos resultados conseguidos recientemente han hecho que las principales casas de apuestas que aceptan Paysafecard den a España como la cuarta favorita para la próxima cita en Qatar, apareciendo solo por detrás de Brasil, Argentina y Francia.

Estos buenos resultados conseguido han cambiado por completo la imagen de la selección respecto al resto del mundo, volviendo a situarse como una de las más potentes y difíciles de ganar. Y no solo eso, sino que estos buenos resultados han llevado a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya aprobado un presupuesto de 406 millones de euros para 2022.

Una noticia realmente sorprendente, y es que el de 2022 será el presupuesto más elevado de la historia de la RFEF, superando incluso al que presentó en el año 2011, tras haber levantado la Copa del Mundo en Sudáfrica solo un año después.

Las buenas clasificaciones conseguidas han hecho que el presupuesto de la RFEF aumente un 13,4% respecto al presupuesto aprobado en 2021, siendo esta la mayor estimación de gasto de toda su historia.

Presupuesto aprobado por unanimidad

El presupuesto para 2022 de 406 millones de euros fue aprobado por la RFEF el pasado lunes 20 de diciembre en una Asamblea Extraordinaria, avalando así la senda de crecimiento que la RFEF viene manteniendo desde el año 2018, cuando entró el actual equipo de dirección.

Y es que, desde que el actual presidente de la entidad española, Luís Rubiales, llegó a la RFEF, los números económicos no han hecho más que mejorar. Y, no solo por los buenos resultados cosechados durante el último año por el combinado nacional, sino también por su constante búsqueda de patrocinadores por todo el mundo, por tomar la decisión de llevar la Supercopa de España a tierras de Arabia Saudí, por su apuesta por el fútbol femenino, etc.

No hay que olvidar que Luís Rubiales llegó a la presidencia con muchas críticas, especialmente después de que en el pasado Mundial de Rusia, en 2018, tomase la decisión de no contar con los servicios del entrenador Julen Lopetegui, debido a su fichaje por el Real Madrid, y la consiguiente eliminación de la selección española en octavos de final, tras perder en la tanda de penaltis frente a Rusia. Sin duda, estos números no hacen más que avalar el buen trabajo realizado por Luís Rubiales.

Por otro lado, con este presupuesto estimado para 2022, hay que destacar que la RFEF cuenta con el segundo presupuesto más alto de las federaciones europeas, apareciendo en la clasificación solo por detrás de la Federación Inglesa de Fútbol. Por otro lado, es el presupuesto más alto si tenemos en cuenta la población del país.

Así mismo, también hay que hacer especial hincapié en que la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado mes de diciembre fue la primera en la que participaron los aficionados del fútbol en toda la historia de la RFEF, los cuales han tenido voz y han podido votar. En ella han participado los representantes de FASFE (Federación de Accionistas y Socios de Fútbol Español), que han tomado parte con derecho a intervenir en todos los asuntos tratados.

Números del presupuesto de la RFEF 2022

Una vez tenemos claros las cifras, vamos a desglosar el presupuesto de la RFEF 2022 según las informaciones que hemos podido tener:

· 123,5 millones de euros llegarán procedentes de los ingresos de televisión de la selección y de otras competiciones de ámbito estatal, como la Supercopa y la Copa del Rey.

· 91 millones de euros por patrocinios.

· 43 millones de euros por arbitraje.

· 36,8 millones de euros por la organización de eventos.

· 18 millones de euros procedentes del convenio de coordinación con la liga.

· 12,6 millones de euros de Solidaridad UEFA.

· 25 millones relativos a otros ingresos y ayudas públicas.

· 10,8 millones de euros por licencias.

· 1,1 millones de euros por material deportivo.

· 10,4 millones de euros por ingresos de taquilla.

· 2,2 millones de euros procedentes del Programa Universo Mujer.

· 8,2 millones por Protección Social Fútbol Femenino y Aficionado.

Por otro lado, 95,5 millones de gasto se destinarán a clubes de fútbol de la Federación Española, 68,3 millones a competiciones y concentraciones de selecciones y estructura técnica. El arbitraje supondrá un gasto de 56,6 millones de euros, mientras que otros 40 millones irán destinados a las diferentes federaciones territoriales.

Así mismo, la Copa del Rey supondrá un gasto de 19,5 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 18 millones en instalaciones e infraestructuras.

Test de antígenos en el fútbol no profesional

Dada la situación que está atravesando la pandemia por el coronavirus en la actualidad, y las complicaciones que están teniendo los clubes del fútbol no profesional, hemos podido saber que en 2022 la RFEF se hará cargo de las pruebas de antígenos de los equipos de fútbol de las categorías no profesionales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los jugadores.

Se sabe que esto, por lo menos, se mantendrá hasta el próximo mes de mayo. Llegados a este momento, se analizará de nuevo la situación para tomar medidas.