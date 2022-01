Todo, lo que se dice todo, se puede encontrar en este blog especializado, NBA Fan Club, pensado y creado para los más incondicionales aficionados al ‘basket’ estadounidense, con información que llega directamente desde la Quinta Avenida de Nueva York.

NBA Fan Club. Club de fans oficial de la NBA en España. Registrarse es gratis. Con ello tienes acceso a los podcasts de programas especializados, con comentarios sobre las últimas novedades y el día a día de los equipos NBA. Pero antes de nada vamos a explicar qué es exactamente y en qué consiste este blog y qué cabe esperar de él.

Qué es NBA Fan Club

NBA Fan Club es el Club de fans oficial de la NBA en España. Formar parte de él es tener acceso a todo lo que esté relacionado con la liga de baloncesto más competitiva y espectacular del mundo, en donde miden sus fuerzas los mejores jugadores del planeta. NBA Fan Club en España es el blog español que lo ofrece todo sobre este deporte tan arraigado en los Estados Unidos.

NBAFanClub.es, la dirección URL de NBA Fan Club en España, está relacionado con. NBA.com, operado por NBA Media Ventures, LLC ("NBAMV"), NBA TV, LLC ("NBATV") y NBA Properties, Inc. ("NBAP") (NBAMV, NBATV y NBAP, denominados colectivamente como "NBA Entidades”) y Turner Digital Basketball Services, Inc. Ofrece en exclusiva contenido y materiales relacionados con el baloncesto (videos, audios, fotos, textos, imágenes, estadísticas, puntualizaciones actualizadas, logotipos y otra propiedad intelectual relacionada con la NBA y sus equipos miembros, contenido que no puede ser encontrado legalmente en ningún otro lugar.

El blog puede ofrecer oportunidades para votar en relación con ciertos eventos, incluidas las votaciones de All Stars, y también para participar en concursos y sorteos.

NBA Fan Club en España dedica una parte de sus contenidos a “NBA para Rookies”, contenidos para los aficionados más rookies (“novatos”) de la NBA, como información sobre el draft NBA: cómo funciona, cuáles han sido las ediciones con mejores jugadores, que ha pasado en el Draft 2021 y todo lo que a cualquier aficionado le interesa saber.

El draft de la NBA es el proceso de selección de jugadores por parte de las franquicias, que busca reducir las diferencias de nivel entre los equipos, teniendo en cuenta la clasificación del año anterior en el orden de selección. Cuanto peor clasificado, más opciones de conseguir elegir primero. Mediante este mecanismo, las treinta franquicias seleccionan en total a sesenta jugadores menores de 23 años, que proceden de equipos de las universidades estadounidenses o de ligas del resto del mundo. De esta manera, los peores equipos de la temporada anterior tienen más probabilidades de elegir antes en el Draft y pueden escoger a los jugadores más prometedores a priori.

En el Draft han estado hasta 22 jugadores españoles durante los últimos treinta y siete años. El primero fue Fernando Martín, al que han seguido los hermanos Pau y Marc Gasol, José Antonio Moreno, Roberto Dueñas, Raúl López, Juan Carlos Navarro, Albert Miralles, Fran Vázquez, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández,, Serge Ibaka, Ricky Rubio, Víctor Claver, Sergio Llull, etc…

Qué beneficios obtienen sus socios

Los socios del NBA Fan Club, Club de fans oficial de la NBA en España, tienen acceso directo a la compra de entradas para todos los partidos, incluyendo el Juego All Stars, que este año tiene lugar en Cleveland (Ohio), durante los días 18, 19 y 20 de febrero. El All-Star Game es un partido amistoso, en el que participan solo los mejores jugadores de cada año de cada Conferencia, divididos en dos equipos, con el fin de “dar espectáculo” y que ofrece, además, en paralelo, un concurso de habilidades, de triples y otro de mates.

Ofrece acceso a juegos, experiencias, encuentros virtuales con los jugadores principales de la historia de la NBA, tales como Sabonis o Jason Williams,descuentos especiales y exclusivos en la tienda oficial de la NBA y la oportunidad de contactar directamente con la organización de esta liga “campeonísima” y estadounidense del ‘basket,’ de prestigio mundial.

Los socios del NBA Fan Club tienen acceso además a contenidos especiales, como el interesante programa especializado El Reverso,uno de los mejores podcasts de NBA en español, que se actualiza semanalmente, cada lunes, y que trata sobre la NBA, el baloncesto y su fascinante mundo. Es un espacio conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monje.

Cómo formar parte de forma gratuita

Sólo necesitas se miembro del NBA Fan Club, en el que puedes regístrate gratuitamente, y escucharlo o descargar los contenidos del blog en tu dispositivo gratis.

También puedes documentarte sobre temas históricos y épicos de la NBA con NBA Vintage, contenido producido por el periodista especializado Alejandro Gaitán.

De igual forma, a través de NBA Daily predictor, el socio tiene todos los lunes la oportunidad de pronosticar el ganador de cada partido de la semana. Podrá cambiar su pronóstico hasta cinco minutos antes de que empiece cada encuentro. Se llevará un punto por partido acertado y dos si el partido es retransmitido en directo por Movistar+.

Obtener de forma gratuita cualquier fondo de escritorio de la NBA, de tus equipos favoritos, o llevarlo como fondo de pantalla en la Tablet y el móvil, son otras opciones con las que podrás distinguirte sin que te cueste nada de tu bolsillo.