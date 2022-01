¿Cómo se puede comprar una vivienda sin ahorros?

En este artículo vamos a hablar de la posibilidad de comprar una vivienda sin ahorros, es decir, sin un capital inicial a invertir, ya que aún sigue siendo posible adquirir una vivienda, aunque no cuentes con ahorros para ello.

Existen ciertas opciones muy interesantes para poder conseguir comprar una vivienda sin necesidad de dar la temible denominada entrada, que suele ser un verdadero obstáculo para muchos usuarios.

Existen determinadas soluciones o, mejor dicho, opciones, para lograr una financiación 100% de una hipoteca. Por ejemplo, te aconsejamos cómo conseguir una hipoteca 100 para tu vivienda, un buen modo de obtener una hipoteca siempre y cuando poseas un buen perfil bancario. Nos parece una de las opciones más profesionales para lograr la hipoteca que deseas.

Pero, además de esta alternativa de hipoteca 100, también podemos contar con otras alternativas que pueden ayudarte a conseguir una hipoteca sin un gran desembolso inicial. ¡Toma nota!

Alquiler con opción de compra

Una de las opciones que comienzan a ser muy relevantes en el sector inmobiliario es apostar por un alquiler que permita una opción de compra. Por lo general, se establece un contrato de alquiler que garantice que, con el paso de unos años, el comprador tiene derecho a adquirir el inmueble a un precio acordado.

Se trata de una alternativa muy cómoda para las partes interesadas, por ello es una tendencia clave en el sector inmobiliario.

Comprar inmueble sobre plano

Optar por adquirir una vivienda sobre plano puede traer ventajas y desventajas. La mejor ventaja es que desde el inicio podrás pagar las cuotas de la hipoteca sin la necesidad de tener que invertir un gran desembolso. Por otro lado, se está pagando por una vivienda que, en el mejor de los casos, se está construyendo y en el peor de los casos todavía no está diseñada su construcción.

Es una buena alternativa para adquirir una vivienda y “librarse” de ese 20% que los bancos no financian.

Pedir un préstamo

No cabe duda que, si no se tienen los suficientes fondos para ofrecer la entrada a un piso, no queda otra que lograr ese dinero mediante la solicitud de un préstamo.

Una de las primeras opciones más recurrentes y principales es solicitar un préstamo a los bancos. En este sentido, es necesario tener prudencia y solicitar un préstamo siempre con la idea de ser un producto que sea positivo para la salud financiera. En otras palabras, que sea un producto útil y no un problema.

Pedir el dinero a familiares suele ser otra opción muy utilizada, dónde las condiciones serán muy diferentes a la de las entidades financieras.

Aportar un aval

En el caso de que, por ejemplo, tengas otra vivienda, es posible que la puedas utilizar como aval para poder tener la hipoteca que necesitas. El problema de todo esto es que pondrás en riesgo las dos viviendas, y la vivienda del aval no podrás venderla sin cancelar antes parte de la hipoteca asociada a ella.

La idea principal de todo esto es que tengas claro que existen posibilidades para comprar una vivienda sin ahorros ni tener que invertir una gran suma de dinero al inicio del proceso de la hipoteca.

Analiza la mejor alternativa para tus necesidades y comprueba si es posible adquirir una vivienda sin ahorros, una posibilidad que suena muy bien.