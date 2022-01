QRty: expande tus horizontes con los códigos QR más accesibles y llamativos

Hay varias cosas que damos por sentado en pleno 2022. El agua moja, el césped es verde y no se puede salir a la calle sin el teléfono móvil. Nuestros smartphones se han convertido, prácticamente, en una extremidad o extensión de nuestro cuerpo. Los utilizamos para hacer de todo: para hablar con conocidos, familiares, amigos o desconocidos; para ir de compras; para ver series, para jugar y, ya, hasta para ver los menús de cualquier restaurante.

Esto último se ha extendido sobre todo en estos casi dos años de pandemia que estamos viviendo. A raíz del coronavirus, muchos negocios han empezado a apostar por un sistema de códigos que, al ser escaneados a través de las lentes de los smartphones, dan a los usuarios acceso a cierta información. Seguramente os sonará de lo que hablamos, porque lo cierto es que los códigos QR no son para nada nuevos, pero sí es ahora cuando más están demostrando su utilidad.

Ahora, hacer tus QR es más fácil que nunca

Ante este boom de uso y necesidad, han empezado a surgir plataformas que quieren hacer las cosas todavía más fáciles. Por lo general, los QR son una especie de nexo entre el usuario y un portal web, app o contenido de destino. Sin embargo, hay negocios que están ofreciendo herramientas con las que unificarlo todo para que, sobre todo empresas y profesionales, puedan sacar partido de esta tecnología sin quebraderos de cabeza.

QRty es una de las más destacadas en este sector. Ofrece un completo servicio de creación, edición y mantenimiento de codigos QR para que las empresas puedan estar a la vanguardia de la tecnología y ofrecer todas las facilidades posibles a sus clientes. ¿Y cómo lo hacen? Con una completísima a la par que flexible plataforma habilitada para quienes deciden recurrir a sus servicios.

Dan una solución completa, avanzada y totalmente profesional, pero que a la vez es enormemente versátil y fácil de utilizar. Cualquier persona, incluso sin apenas conocimiento sobre nuevas tecnologías, puede usar las herramientas que facilitan y, en cuestión de minutos, lanzar su primer QR totalmente personalizado y preparado para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible.

Vamos a ahondar un poco más en su forma de funcionar y en qué ofrecen exactamente. Así, entenderás por qué el énfasis en las facilidades. Pocas compañías pueden ofrecer algo tan completo y a la vez tan intuitivo, pero ellos lo han logrado, y lo que es mejor, con unos precios muy equilibrados y al compás de las calidades que brindan. Su solución es una que llega en el mejor momento posible, desde luego.

¿Cómo funcionan sus servicios?

Para comprobar sus servicios, podéis entrar directamente en qrty.mobi y acceder a la plataforma de creación de QR si queréis. Al hacerlo, se accede a un completo gestor que comienza preguntando el tipo de contenido que se va a mostrar con el QR. Aquí es donde el negocio debe tomar una de sus primeras decisiones: ¿Para qué es el QR? Hay que pensar qué se quiere mostrar, si van a ser fotos, vídeos, algún documento, establecer alguna conexión con una red o un sinfín de opciones más. No hay problema, porque QRty contempla prácticamente todas las opciones posibles.

Una vez escogido el tipo de QR, el siguiente paso es dar forma al contenido de destino. Aquí es donde se da uno de los pasos más importantes, porque el usuario tiene que decidir cómo va a mostrar las cosas. Puedes enlazar fotos, vídeos, textos de toda clase o hasta activar la descarga de aplicaciones. En función de lo elegido, habrá que aportar más o menos información en este otro paso, a la vez que se diseña la web o lugar de destino al que se accede con el QR. Se debe hacer con cuidado, porque es uno de los aspectos que más huella deja en el usuario que lo vaya a utilizar.

Cuando ya se ha determinado y definido, además de establecido y ordenado el contenido, lo siguiente es diseñar el QR como tal, el código que verán los usuarios y que leerán con sus dispositivos. Otro punto importante, ya que se le puede dar un diseño único y muy característico que logre captar miradas y, a la vez, reforzar la imagen de la empresa vinculada a él. De nuevo, la plataforma de QRty ofrece herramientas de sobra en este apartado, dando un potencial casi infinito de personalización.

Aparte de todo esto, el equipo también facilita un panel de seguimiento y analíticas de QR, opciones para modificar los códigos dinámicos para optimizarlos y refinar la experiencia de usuario y muchas, muchas más comodidades y facilidades.

¿Es gratis?

Sentimos deciros que no. Los servicios que ofrece QRty no son gratuitos, al igual que no lo son los de la práctica totalidad de empresas que hay en activo actualmente. No obstante, también cabe decir que las tarifas que ofrecen son bastante interesantes, sobre todo de cara a los más dudosos. Quienes no tengan claro si lo que ofrecen es útil, pueden recurrir a un plan de prueba de tan solo 14 días, sin límites en la creación de códigos QR, pagando tan solo 50 céntimos.

En caso de querer dar el salto a algo más profesional y utilizar lo que ofrece esta compañía con cierta frecuencia, se puede apostar por el plan anual. En este caso, el precio a pagar es el equivalente a unos 16 euros al mes, disfrutando de todas y cada una de las facilidades que ofrecen. Así, se te abren de par en par las puertas a su gestor de QR, las analíticas de uso, el editor y todo lo que hace a su servicio tan especial.

Lo más positivo en este frente es que puedes cambiar de un plan a otro en cualquier momento y, si decides dejar el servicio, puedes cesarlo en cuanto quieras. No hay problemas para cerrar el acuerdo, ni complicaciones. Todo es fácil, sencillo y se gestiona en el menor tiempo posible. Como deben ser las cosas en pleno siglo XXI.