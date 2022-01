Sobran los motivos para usar lámparas solares

El aumento exponencial que está experimentando el mercado de la electrónica solar incide en numerosos beneficios a nivel global. El principal de ellos es la disminución de gases de efecto invernadero y, por tanto, la mejora de la salud del planeta. De toda esta tecnología aplicada a dar soluciones a la vida real, gracias a fuentes de energía limpias como la solar, el uso de las lámparas solares se posiciona como una de las más interesantes y asequibles para la población en general

Las luces solares forman parte de los sistemas de alumbrados que, ya sean instalados en postes o portátiles, para interior o Iluminación exterior, funcionan con energía solar fotovoltaica. Esta energía se almacena en baterías que lleva la propia instalación para seguir proveyendo de luz en las horas nocturnas.

De forma general, las luminarias solares cuentan con tres elementos fundamentales. En primer lugar, el panel solar, que es el espacio donde tiene lugar la recepción de la energía solar y su transformación en electricidad. En segundo lugar, debe contar con un método para almacenar la energía útil para regular su uso y poder usarse por la noche. En último lugar, necesitará el sistema que proporcione la luz, en este sentido, los más frecuentes son la tecnología led y la inducción magnética.

Beneficios de usar lámparas solares

No son pocos los beneficios que procura el uso de lámparas solares. De hecho, ofrece ventajas a todos los niveles, tanto en lo privado y particular como de forma global. Usar luminarias solares es una actitud que cada día más gente en todo el mundo toma como necesaria y, a medida que las tecnologías avanzan y se reducen los precios, la demanda aumenta.

1. Energía limpia y renovable

Lógicamente, hay que comenzar con el beneficio más importante de todos, el hecho de que procede de una fuente de energía limpia y renovable, que incluso no genera residuos de ningún tipo. En un mundo acuciado por la contaminación atmosférica que crea la electricidad que se alimenta de energías fósiles, es imprescindible que todos los ciudadanos apliquen cambios en sus hábitos y costumbres de vida. El cambio de luminarias para abastecerse de esta energía limpia e inagotable es un primer paso al alcance de la mayoría.

Por otra parte, el abuso de los recursos que permiten el acceso a la energía como el carbón, el petróleo o el gas natural, además de ir acabándose y, por tanto, encareciéndose, también repercute muy negativamente en los ecosistemas naturales por las prospecciones y acciones de minería. El sol, sin embargo, es natural e inagotable, con una incidencia de horas importante en todo el territorio nacional que, a día de hoy, está infrautilizado.

2. Ahorro económico

El segundo beneficio más valorado por sus usuarios es el ahorro económico que implica. Los precios tan bajos que están alcanzando con el paso del tiempo se deben a la democratización que está sufriendo esta tecnología, cada vez más barata de producir.

Por otro lado, al no depender de la red eléctrica, ya que funcionan con total independencia, no sufrirá los abusos que las compañías imponen a sus consumidores. Son 100 % autónomas, autoproduciendo su propia energía de día y utilizándose de noche. Son, por lo tanto, elementos con consumo y gasto 0, una alegría para el bolsillo.

3. Instalación rápida y simple y una mayor flexibilidad

De igual modo, al no tener que enchufarse ni llevar a cabo una conexión con la red, la instalación de estas lámparas es realmente simple, no requiriendo más de unos minutos para que comiencen a funcionar. No requiere cableado, por lo que pueden colocarse donde se desee, preferiblemente en los lugares donde vaya a recibir la acción directa del sol durante el día y la mayor cantidad de horas posibles.

Así mismo, por su facilidad de instalación, se pueden quitar y volver a poner en otros sitios hasta encontrar la mejor ubicación para la captación solar o cambiarlas según las necesidades de alumbrado.

4. Son automáticas

Como norma general, estas lámparas poseen un sensor de luminosidad instalado en la propia placa que activa su encendido o su apagado de forma completamente automática cuando llega la noche o amanece. Una ventaja para el usuario que podrá olvidarse completamente de ellas sabiendo que habrá luz cuando se necesita y estarán apagadas cuando no.

5. Aumento de la seguridad

Por último, es reseñable la seguridad que ofrece, por dos motivos. Por un lado, porque se podrá tener la casa encendida sin que esto repercuta en la factura de la luz y aparentando que está habitada, por lo que los ladrones no se tomarán la molestia de arriesgarse. Por otro lado, no existe peligro alguno de sufrir una electrocución o una derivación de la electricidad poniendo en peligro a las personas. Así mismo, al no tener cables se evitan cortocircuitos o que roedores y otras alimañas los dañen y pueda provocar algún incendio.