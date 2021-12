Un viaje en Autocaravana

Viajar es una de las experiencias más satisfactorias de las que puede disfrutar el ser humano. Conocer nuevos lugares, costumbres y culturas, hace que su mente y sensibilidad se abran, ganando en conocimientos pero, también, en empatía y solidaridad.

Si además añadimos poder hacerlo de forma independiente, a tu propio ritmo y junto a la familia, entonces estamos rozando la perfección. Por eso te hacemos una propuesta irrechazable: Viajar en Autocaravana con Niños. ¿Te apuntas?

La libertad que nos ofrece la Autocaravana

Si todavía no has probado la experiencia de viajar en Autocaravana, te animamos a que lo tengas en cuenta en tus próximos planes de aventura. La libertad que te ofrece este medio de transporte no lo vas a conseguir de ningún otro modo.

Si va a ser tu primera vez lo mejor es el Alquiler de Autocaravanas. Con un precio asequible y sin límite de kilómetros, podéis viajar seguros, al ritmo que impongas y llevando el propio hogar a cuestas. ¿Se puede pedir más?

Y para que no te quedes sin ideas, aquí te proponemos algunas rutas que seguro te ayudarán a decidirte.

Ruta en Autocaravana por Extremadura

Extremadura está plagada de historia y grandes monumentos pero, también, de una naturaleza exuberante y llena de atractivo. Si estás pensando en el Alquiler de Autocaravanas en Extremadura, aquí te dejamos algunas ideas que no debes perderte.

Cáceres

De visita obligada en la capital es su casco antiguo o Ciudad Monumental. Otras ciudades cargadas de historia son:Trujillo, Guadalupe, Plasencia, Alcántara o Coria.

Su imponente patrimonio natural nos lleva al Valle del Jerte, hermoso en cualquier época del año, y al Parque Nacional de Monfragüe, famoso por el avistamiento de todo tipo de aves rapaces.

Badajoz

Entre los pueblos con más encanto y legado histórico que encontramos en Badajoz está Zafra, Olivenza, Alcochel y Lago Alqueva, lugar estratégico, rodeado de encanto y en el que, a solo un paso, se encuentra Portugal.

Pero la ciudad de Badajoz también está rodeada de hermosos paisajes naturales e importantes dehesas, uno de ellos es la Sierra de Alor.

Ruta en Autocaravana por Andalucía

Andalucía es la comunidad con más extensión de terreno y, por lo tanto, con más lugares para visitar.

Si queremos disfrutar de ciudades modernas pero que, al mismo tiempo, conservan todo el encanto de la historia podemos visitar Granada, con su imponente palacio de La Alhambra; Sevilla, plagada de monumentos históricos; o Córdoba con esa espectacular Mezquita.

Si preferimos dejarnos llevar por la naturaleza, Andalucía está plagado de Parques Naturales como el de Cabo de Gata, en Almería; el del Torcal, en Málaga; el de la Sierra de Hornachuelos, en Córdoba; el de Cazorla, Segura y las Villas, en Jaén; o el de Doñana, en Huelva. Sin olvidar sus imponentes playas.

Ruta en Autocaravana por Portugal

Nuestro país vecino está jalonado de importantes lugares para visitar y disfrutar en nuestra Autocaravana. Preciosas ciudades, monumentos históricos y un paisaje repleto de encanto son los ingredientes perfectos para disfrutar de un viaje inolvidable.

Algunas de las ciudades que no podemos dejar de visitar son: Oporto, Sintra, Coimbra, Braga, Guimaraes y, por supuesto, la capital Lisboa.

Además de la impresionante experiencia con el mar que podemos disfrutar en Nazaré, la naturaleza nos regala rincones como el Parque Natural del Duero Internacional o el de Peneda-Geres.

Rutas maravillosas y mágicas para disfrutar en familia y para todos los gustos. A tu aire y con total libertad dejando que el viaje se convierta en una experiencia inolvidable. ¿Te lo vas a perder?