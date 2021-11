Envío masivo de correos, una herramienta fundamental en la estrategia de email marketing

Para poder realizar estrategias de mailing masivo es importante conocer el funcionamiento de los diferentes servidores de correo electrónico, ya que no es cómodo usar determinadas plataformas que están diseñadas, a priori para un uso totalmente personal y no a gran escala. Por ello es preferible conocer otras plataformas creadas expresamente para el envío de correos masivos y que aportan a los clientes una serie de funcionalidades que le harán más fáciles las tareas. Entre ellas están Acumbamail, Mailrelay, Mailcimp, Sendinblue o Mailjet. Se pueden conocer los pros y los contras de todas ellas echando un vistazo en internet, en páginas especializadas en las que se realizan estupendas comparativas. En este caso la comparativa se hará con mailjet vs mailrelay, por ser dos plataformas que ofrecen cuentas gratuitas con bastantes similitudes, aunque también con diferencias apreciables.

Comparativa entre mailjet vs mailrelay

Estas plataformas diseñadas para el envío masivo de correos electrónicos de negocios y empresas, así como de fundaciones, asociaciones u organizaciones, permiten crear una cuenta gratuita para que se aprenda desde un principio a usar la plataforma y que el usuario se familiarice con ella. En muchos casos no será necesario contratar la versión de pago, pero en otros muchos sí, sobre todo si se quieren ampliar funcionalidades y tener más control sobre estadísticas y datos.

Cuántos correos se pueden enviar gratis

En el caso de Mailjet se pueden enviar hasta 6.000 correos todos los meses, a todos los contactos que se quiera. Al día esto se traduce en no más de 200 emails al día. Por otra parte, esta herramienta específica para email marketing destaca que aporta estadísticas avanzadas en su versión gratuita. Sin embargo, no ofrece a sus usuarios un soporte técnico en el caso del servicio gratuito.

Por su parte, Mailrelay permite el envío de hasta 15.000 correos al mes y la subida de hasta 3.000 contactos. No obstante, disponen de promociones gratuitas que permiten ampliar los envíos hasta 75.000 al mes y subir los contactos hasta los 15.000 Esta plataforma en su versión gratuita no pone límite diario al envío de correos, solo mensual, si bien no se pueden incluir en los correos que se envíen ni logotipos ni publicidad.

Estadísticas y valoraciones en la versión básica

Es interesante destacar que la versión gratuita de Mailrelay sí incluye estadísticas avanzadas en tiempo real como bajas, quejas de spam, contactos que abren los correos, contactos que clican en los enlaces, porcentajes de aperturas, etc. una información realmente interesante para poder analizar la estrategia de email marketing puesta en marcha en el negocio y valorar su influencia y su eficacia.

Soporte técnico incluido o no en versión gratuita

En cuanto al soporte técnico, también es destacable informar sobre la diferencia entre ambas plataformas, ya que, como se ha señalado anteriormente, en Mailjet el soporte técnico se incluye solo en los planes de pago, mientras que en Mailrelay incluye en su cuenta gratuita un soporte muy aceptable en el que se destaca chat en la web, ticket vía email, teléfono, así como otros medios de atención y ayuda. En ese sentido es imprescindible tener a mano siempre un soporte, aunque sea básico para poder solventar las dudas que surjan de la manera más rápida y eficaz posible.

Contenido y funcionalidades del email marketing

Teniendo en cuenta todos los detalles de las diferentes plataformas que hay en el mercado para enviar correos masivos, es determinante elegir la que más se adapte a las necesidades de la empresa o negocio. Aparte de lo que a priori pueda parecer más interesante, hay que valorar con tranquilidad y con los números en la mano las distintas opciones que estas plataformas ofrecen en el caso de que haya que ampliar el envío masivo de correos y haya que adquirir un paquete pagado para ampliar funcionalidades y envíos.

Editor de newsletters gratuito de Mailrelay

Asimismo, es fundamental también tener en cuenta las ventajas que ofrece la plataforma en su versión gratuita. En ese sentido Mailrelay dispone de funciones que maximizan los buenos resultados de los correos masivos, y, además, las acompaña de un editor de newsletters fácil de usar, pre redactados para que solo haya que añadir unas pocas palabras y estén listos para enviar.

Las opciones al alcance del cliente son bastantes, como, por ejemplo, segmentar los contactos que hayan abierto las últimas newsletters o los que tengan preferencias concretas.

Inscribirse y comenzar a funcionar

A la hora de optar por esta plataforma en su versión gratuita, no habrá que aportar ningún método de pago ni ningún otro dato bancario. Se crea la cuenta con los datos básicos, es decir, el nombre de la empresa y el correo electrónico de la misma, se puede probar sin compromiso y si al cliente no le gusta o no le interesa, no pasa nada. Se da de baja y listo.

Apostar por el email marketing, resultados positivos

En cualquier caso, optar por estas cuentas gratuitas permitirá al cliente conocer más a fondo cómo es este tipo de marketing digital y valorar con datos y estrategias si le es realmente rentable o no. En la mayoría de los casos, es muy rentable, ya que apenas requiere de esfuerzo creativo, pero llega a muchísimos clientes, potenciales clientes, así como a clientes ya fidelizados que pueden hacer mucho por la marca.

El envío de correos masivos es una muy buena forma de mantener interés en los clientes y futuros clientes de la marca con respecto a novedades, ofertas, promociones puntuales o bonos de descuento por fidelidad. Permite segmentar la información que queremos enviar en función de los intereses de cada cliente y supone una herramienta muy económica.