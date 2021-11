Hoy alcanza ya los más de 50.000 dólares. Y, aunque se trate de una opción donde invertir verdaderamente atractiva, nunca está de más informarse para evitar pasos en falso.

Alerta por el desconocimiento sobre criptomonedas

La preocupación por el fervor del mundo hacia las criptomonedas se ha agudizado el último tiempo, y no por falta de razón. Por una parte, encontramos como reclamo una gran cantidad de celebridades incitando a sus fans a adquirir divisas digitales para enriquecerse de la noche a la mañana, pero a su vez el testimonio de individuos que se han arruinado por invertir donde no tocaba. En ambos casos radica cierta verdad, pero el problema de fondo radica en no conocer los parámetros, factores y variables que fundamentan el decurso de las criptomonedas. Especialmente, a causa de un enormedesconocimiento acerca de las criptomonedas.

En primer lugar, es necesario destacar que existen distintas criptomonedas, cuya importancia —y, por ende, valor— en el mercado fluctúa según su demanda. Por ello, lo más idóneo antes de decantarnos sobre nuestra inversión es consultar los gráficos de fluctuación, así como la naturaleza, utilidad y/o filosofía de cada una. Así, para conocer, por ejemplo, el futuro del Bitcoin —la criptomoneda más mediatizada y popular de todas— podemos consultar webs como MercadoCrypto.com, donde podremos encontrar miles de criptomonedas con datos suficientes para poder analizar y la mejor actualidad con noticias diarias. Sobre todo, para saber si vale la pena invertir.

Bitcoin: un crecimiento sin precedentes

Como se ha mencionado, en el mercado podemos encontrar una ingente cantidad de criptomonedas, según funcionalidad, objetivo e incluso distinta esencia financiera. No obstante, Bitcoin aparece como un gigante que pasó de los 400 dólares en 2015 a los más de 55.000 en la actualidad. Un crecimiento imparable en ya tan sólo casi siete años que, como era de esperar, ha atraído a todo tipo de inversores. Y, al referenciar a “todo tipo”, quiere decir que ha conseguido llamar la atención tanto de individuos de gran como de bajo poder adquisitivo. Suponiendo una interesante oportunidad para los más ricos, pero un azaroso riesgo para los más desfavorecidos.

Aunque se trate de una criptomoneda que no para de crecer, sus fluctuaciones pueden variar bastante, por lo que invertir y retirar en el momento justo, sin esperar un auge de última hora, suele ser la opción más plausible. Abordando las cifras para ejemplificar dichos cambios, Bitcoin alcanzó más de 67.500 dólares a principios de noviembre. Es decir, que, desde entonces y hacia el precio actual, su valor se ha devaluado en unos 12.500 dólares. Una bajada significativa, pero que no por ello significa que vaya a caer en picado. De nuevo, porque su valor en el mercado obedece al caprichoso criterio de la oferta y la demanda. Aunque, esta vez, desde una posición privilegiada.

Invertir con inteligencia y conocimiento de causa

Contando con un historial como este, es natural que muchos se sientan atraídos por la criptomoneda más popular del mercado. De hecho, muchos jóvenes se han animado a invertir en Bitcoin a raíz de los influencers que han hecho bandera de sus grandes beneficios. Todo, con la esperanza de conseguir ingresos pasivos mediante los que poder vivir más holgadamente. O, en otro caso, permitirse artículos o incluso casa que, de otro modo, sería imposible obtener dada la situación económica actual. Sin embargo, constituyendo una fiebre que puede cegar la inversión inteligente, pudiendo acabar sin un resultado exitoso o, en los peores casos, económicamente devastador.

Esto es debido, principalmente y como base aplicable a todo tipo de inversiones, en que muchos inversores advenedizos olvidan que la inversión de éxito es la que consigue pocas pérdidas, no grandes ganancias. Dicho de otro modo, aquella inversión donde conseguimos cierta estabilidad y, por lo tanto, una experiencia vital para aprender a invertir mejor en el futuro. La clave de todo, radicada en el análisis del mercado, encontrando otro de los sitios más visitados para conocer el futuro del Bitcoin como coinmarketcap, donde poder analizar gráficas de las principales criptomonedas. Así, aprovechando los momentos de descenso o subida para invertir o retirarnos.

¿Cuál es el futuro de Bitcoin y de las criptomonedas?

La realidad es que tanto la filosofía como el sistema de las criptomonedas, pensadas para descentralizar transferencias sin comprometer la seguridad de la transacción, han llegado para quedarse. Cada vez son más los puestos de trabajo —sobre todo, en el sector tecnológico, financiero y adyacentes— donde se encuentran sueldos pagados con criptomonedas. Ello, en combinación con un mundo que no deja de abrevar del terreno digital para desarrollarse, suponiendo todo un punto de inflexión en la historia de la economía y las finanzas a nivel mundial. Sentando las bases de un futuro cada vez más digitalizado y a distancia, pero también seguro y, en cierto modo, libre.

Cuanto al futuro de esta divisa en particular, cabe decir que Bitcoin se enfrenta ahora a criptomonedas muy prometedoras como Ethereum o incluso Dogecoin. En este último caso, demostrando el sobrecogedor poder de influencia de las celebridades cuando el excéntrico magnate Elon Musk habló de ella y su precio se disparó. Por si fuera poco, criptomonedas cuyos valores son todavía muy accesibles para el inversor de menor poder adquisitivo.

Sin lugar a dudas, las criptomonedas han demostrado ser un gran resorte del mundo moderno. Y, aunque sean aún más bien un valor de inversión que no el sistema de transacciones en sí mismo que esperaba ser, no deberemos esperar demasiado tiempo para ver cómo las criptomonedas se apoderan de nuestro día a día. Gracias a su logística blockchain, suponiendo también un sistema de encriptación y seguridad del que, seguramente, beberán muchos otros ámbitos en el futuro venidero. En todo caso, sin olvidar que ahora y entonces informarnos será primordial para entender el mundo.