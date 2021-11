Cómo pedir dinero online sin morir en el intento

Necesitamos dinero para todo. Sin embargo, con una factura de la luz que no deja de subir, el precio del combustible por las nubes y una cesta de la compra cuyos precios siguen incrementándose día a día, es muy difícil llegar a fin de mes sin un agujero en la cartera. Y ya ni hablamos de ahorrar. Por eso, en los últimos años se han puesto de moda nuevos mecanismos de financiación y mucha gente opta por pedir dinero online a través de los préstamos rápidos o microcréditos.

Los préstamos rápidos online nos ayudan a conseguir pequeñas cantidades de dinero en solo unos minutos a través de internet y sin necesidad de salir de casa. Cuentan con muchas ventajas respecto a los créditos bancarios tradicionales, pues no requieren papeleos, no nos van a hacer preguntas y sus trámites son mucho más sencillos.

Hoy en día podemos encontrar muchas empresas financieras o fintech a las que se puede pedir dinero online. Sin embargo, no todas las compañías nos ofrecen lo mismo ni sus productos tienen las mismas condiciones. Antes de pedir dinero online, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos.

1. Compara empresas, productos y servicios

Las fintech experimentaron un rápido crecimiento antes de la pandemia del coronavirus. Aunque algunos competidores han decidido retirarse del mercado en los últimos meses, sigue habiendo muchas opciones para escoger.

Todas las compañías financieras son diferentes y nos ofrecen uno o más productos con características variadas. Es recomendable no lanzarnos de cabeza a la primera página web que veamos, sino que debemos valorar empresas, servicios, productos y condiciones, así como sus ventajas y desventajas. Otra posibilidad es buscar un comparador de préstamos, aunque conviene que cotejemos la información nosotros mismos para evitar datos sesgados.

2. Estudia las facilidades para pedir dinero online y para devolver el préstamo

Cada empresa tiene su propia política de préstamos. Tal vez los préstamos rápidos de una empresa tengan unos intereses más altos, pero, a cambio, nos ofrecen otras ventajas. Por ejemplo, en NEXU nos ofrecen unas condiciones inmejorables para devolver el dinero. De hecho, son los clientes los que eligen cuándo quieren devolver el préstamo.

Además, ahora han revolucionado el mercado con el lanzamiento de los préstamos online a plazos. Gracias a este innovador producto de financiación, ahora podemos devolver el dinero en uno, dos o tres cómodos plazos.

3. Calcula los intereses

Aunque nos lo intenten ocultar, todos los préstamos llevan asociados unos intereses. Es importante tener en cuenta el valor de los intereses, las comisiones y otros gastos, y por eso debemos evitar las compañías que no nos ofrecen esta información de manera clara. En la página web de NEXU encontramos todos los datos de los microcréditos en la calculadora de préstamos con conceptos separados para que todo nos quede claro antes de pedir el dinero online.

4. Valora si realmente necesitas el dinero

Los préstamos online cuentan con importantes ventajas. No solo son muy fáciles de pedir, sino que las empresas que los ofrecen pueden ayudarnos cuando no nos quedan otras opciones. Además, son increíblemente rápidos. Pero, claro, esta rapidez tiene un coste que se traduce en intereses. Antes de pedir un microcrédito, tenemos que valorar si nuestra necesidad de dinero no puede esperar.

5. Gasta el dinero en lo que quieras

Normalmente, cuando vamos a pedir dinero al banco, tendremos que explicar para qué lo queremos: abrir un negocio, comprar una casa, cambiar el coche, un viaje, reformar la cocina… Una de las grandes ventajas de las fintech es que no nos van a preguntar para qué queremos el dinero del préstamo. Simplemente nos dan el dinero para que nosotros lo gastemos como queramos, ya sea un capricho o una necesidad.