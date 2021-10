Entretenimiento Online: ¿Cuáles son las últimas tendencias?

La tecnología ha dado un salto cualitativo en los últimos años que ha hecho que la digitalización se convierta en una realidad cada vez más patente en el día a día de las personas. La presencia de ese entorno digital en la vida diaria de la gente se pone de manifiesto en todos los sectores, y la faceta del entretenimiento no queda al margen de esta nueva realidad social. De hecho, es ahí, en los nuevos modelos de entretenimiento, comunicación e interacción interpersonal donde podemos ver de manera más evidente el peso que está adquiriendo la tecnología y la conectividad. En este artículo haremos un repaso por ese nuevo escenario que trae consigo el entretenimiento online, hablaremos de algunas de las causas que explican la transición en la que estamos inmersos, y hablaremos de algunas de las tendencias más actuales de entretenimiento en línea.

Entretenimiento online: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La posición de predominancia que ha adquirido en los últimos tiempos el entretenimiento en línea dentro de la oferta general de entretenimiento no se ha alcanzado en un día. El ascenso de estas alternativas de entretenimiento digital ha ido produciéndose de forma paulatina y gradual a medida que las tecnologías iban avanzando y ofreciendo herramientas que permitían experiencias e interacciones más completas y de mayor calidad. Sin embargo, no podemos negar el papel que han jugado determinadas situaciones en el impulso de este tipo de entretenimiento. Los acontecimientos sociales recientes han hecho que muchas de estas formas de entretenimiento —aún incipientes, o al menos no tan generalizadas antes de la pandemia— se convierten en las alternativas más habituales y asentadas entre el público.

Redes sociales e interacción interpersonal

Uno de los fenómenos por excelencia de este nuevo periodo de digitalización y entretenimiento en línea son las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. Es cada vez más difícil encontrar personas que no tengan una cuenta en alguna de las redes sociales más populares del momento (ya sea Facebook, Instagram, Tik Tok, Linkedin, Twitter, Pinterest, Youtube…). Según la edad que tengamos y nuestros intereses, una u otra alternativa se ajustará a nuestros gustos, pero pocos quedan al margen de esta nueva forma de comunicación e interacción que ha revolucionado las relaciones sociales y se ha convertido en un auténtico pasatiempo —y en ocasiones también una carga— para millones de personas. Por otro lado, las herramientas de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram (entre otras), han tomado la delantera en lo relativo a la comunicación interpersonal. No hay más que ver la repercusión mundial que tiene la caída temporal de algunas de estas plataformas para entender su influencia a nivel planetario en el mundo de hoy.

Gaming, eSport y apuestas en línea

El mundo del gaming es otro de los nuevos campos relevantes dentro de las nuevas formas de entretenimiento. Se trata de un sector en constante evolución en el que la realidad aumentada y la realidad virtual tienen una presencia cada vez más significativa. En este apartado debemos mencionar también el ascenso de los Esports, una novedad en el mundo de los videojuegos que cada vez cuenta con más adeptos. Tampoco podemos olvidar el papel que desempeñan en el nuevo ecosistema del entretenimiento en línea los casino online, una alternativa de juego que ha supuesto una alternativa a los casinos tradicionales y que ha dado un giro al sector de las apuestas.

Otras formas de entretenimiento online extendidas



La lista de nuevos formatos que han conquistado al público es extensa, pero llaman la atención por encima del resto la influencia de las plataformas de entretenimiento online por streaming. Plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Apple TV, por mencionar solo unas pocas, han puesto patas arriba la industria de entretenimiento audiovisual. Por otro lado, los podcasts, en imparable aumento, o incluso las reuniones a través de plataformas de comunicación por vídeo (Zoom, Skype, etc.), se están abriendo paso como alternativas de entretenimiento online cada vez más extendidas.