Consejos para hacer un currículum que destaque

Si estás a punto de comenzar a redactar tu CV, es importante que tengas en cuenta varios consejos para hacer un currículum. Aplicarlos te ayudará a redactar un documento que capte la atención del reclutador y demuestre lo interesado que estás en adquirir el empleo disponible.

Cuando haces un curriculum vitae es normal que no sepas muy bien qué es lo mejor. Por eso, aquí te damos algunos consejos que te ayudarán.

Los mejores consejos para hacer un currículum

Una excelente característica de los consejos para hacer un currículum es que es válido seguirlos en cualquier lugar. Aunque el formato del CV cambia de un país a otro, las recomendaciones que estamos por darte te serán de utilidad, desde Extremadura hasta Latinoamérica.

Siguiendo los siguientes tips lograrás realizar un curriculum vitae que demuestre que eres un candidato perfecto para el empleo:

Resalta tu experiencia y tus habilidades

La primera sección de tu CV tiene el objetivo de que hagas un resumen profesional de unas pocas líneas. Escribe estas primeras frases con el objetivo de que logren captar la atención del reclutador y animarlo a seguir leyendo el contenido de tu currículum.

Lo ideal es que especifiques cuál es la carrera de la que te has graduado y que se adapta al empleo disponible. Además, haces bien en nombrar las habilidades que tengas y sean de utilidad en la empresa y el tiempo de experiencia que has acumulado.

Adapta el CV al empleo

No es lo mismo pedir un trabajo de cajero que uno en una agencia de diseño gráfico. Por eso, es importante que recuerdes que la información que coloques en tu currículo se adapte a los requisitos del puesto al que te estás postulando. Esto significa que no enviarás el mismo CV a todas las empresas, al menos que solicites el mismo tipo de empleo.

Antes de comenzar a redactar el currículum investiga qué busca la empresa en sus empleados y cuáles son los requisitos del empleo disponible. Esto te ayudará a adaptar el documento.

Especifica el nivel de conocimiento o habilidad

Está bien que incluyas en tu CV las habilidades que tienes y que pueden ser útiles en la empresa. Por ejemplo, que hablas un idioma extranjero o que sabes utilizar programas informáticos como Excel. Además de nombrarlos, es importante que especifiques cuál es el nivel de conocimiento que tienes.

No olvides tus habilidades sociales

Los estudios y las habilidades profesionales adquiridas tienen mucha importancia, pero no olvides destacar otras cualidades que tengas. Algunas que te ayudan a transmitir una imagen capaz al reclutador son: la capacidad de planificación y organización, comunicación y trabajo en equipo.

Sé honesto

Muchas personas acostumbran a mentir en sus currículos para ser considerados para una entrevista. Esto no suele terminar bien, pues durante las entrevistas se descubre que no han sido honestos. Para evitar causar una mala imagen, no mientas en tu CV, no importa cuál sea la mentira.

Aún si no tienes experiencia es posible hacer un curriculum vitae que impresione al reclutador. Solo tienes que seguir los consejos de los expertos en este tema.

No más de una página

Cuando las empresas publican los anuncios de empleos, muchas personas se postulan, así que los reclutadores tienen muchos currículos para leer. Para asegurarte de que el tuyo sea leído en totalidad, lo ideal es que esté abarque una página.

Eso es suficiente para resumir tu información y transmitir una imagen profesional. Además, aumenta las probabilidades de que el reclutador lo lea por completo.

Adjunta una carta de presentación

Las cartas de presentación son muy utilizadas en la actualidad, ¿sabes lo qué son? Estas cumplen la función de portadas de CV y en ellas es posible hablar más sobre tu experiencia profesional, habilidades y el por qué eres una excelente opción para el empleo.

También es importante que redactes esta carta correctamente, pues es lo primero que leerá el reclutador. Por tanto, en ella debes colocar información que lo convenza de leer tu currículum.

¿Quieres más consejos para hacer un currículum y una guía completa para redactarlo? Te recomendamos visitar la web Ejemplos-curriculum, en ella encuentras plantillas curriculares, guías para hacer CV de diferentes profesiones y cartas de presentación.