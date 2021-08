El manga sigue el ejemplo influyente del cine y series de televisión

Los fanáticos del anime pueden respirar aliviados. Un año después de su cierre, Sky Italia hizo el anuncio tan esperado: el canal Man-Ga vuelve a estar disponible, ya no en 133 sino en la nueva Sky Serie, en Sky Go y en el servicio de transmisión Now. "Tu serie de anime favorita en el nuevo canal Sky Serie (Sky, 112) dedicado a producciones en serie y que albergará muchas tragamonedas de Man-Ga, con los títulos más geniales del momento y los clásicos más populares", se lee en el anuncio dado en el Pagina de Facebook. Así que regresan títulos históricos como "Ojos de gato", "Lupin III", "Yattaman", "Berserk" y "Ken el guerrero".

De hecho, el manga es el verdadero fenómeno del momento también en España, especialmente entre los millennials. Y, como suele suceder, el mercado del juego sabe cómo explotar la ola. Especialmente el mundo de las tragamonedas en línea y los casinos web se basan en títulos que provienen del mundo del manga. Solo piense en el éxito de Pokémon, que recientemente también saltó a la fama como juego en línea, o Dragon Ball, el héroe nacido en 1984 es de hecho hoy el protagonista de una tragamonedas online. Los mayores también recordarán Evangelion, un manga de los noventa sobre Shinji, un piloto robot gigante, y Asuka, Rei y Misato, las tres mujeres que lo ayudan.

“Y la combinación de juego y manga es la misma que se repite con las series de televisión y con las películas de la gran pantalla”, comentan los expertos en juego online de bwin casino. Para la primera categoría podemos mencionar la máquina tragamonedas dedicada a Narcos o, para quedarnos en nuestro entorno local, la que sigue la historia de La Casa de Papel. Se toman las imágenes, a veces la trama, casi siempre el ritmo, los símbolos, la música. Este es también el caso de la transición de la pantalla grande a un casino. Solo piense en las tragamonedas dedicadas a El señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars o, el título más antiguo: Indiana Jones.

Pero, ¿por qué todo esto? Fomentar el compromiso, mejorar la experiencia de juego, hacer que el jugador sea más leal. Y dejarle encontrar un hilo conductor entre sus pasiones: ya sea una serie de televisión, una gran película o un cómic manga.