Cómo obtener el PER para alquilar un catamarán

Pasear en catamarán por las costas de Málaga es una aventura que todos deberían vivir. Es una magnífica experiencia para la cual ni siquiera se necesita tener barco, hay empresas que los alquilan por horas, fines de semana o por todo el tiempo que se desee.

La agencia Málaga Catamarán Sea, a través de su página web malagacatamaransea.com/, ofrece un efectivo servicio de alquiler que posibilita la renta de estos fabulosos barcos para que disfrutes en pareja, en familia o con amigos, con patrón profesional o sin él, si tienes la correspondiente titulación náutica.

Lo bueno es que también tienes la posibilidad de obtener tu propio título de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) para que puedas tú mismo gobernar la nave y disfrutar al máximo la experiencia sin restricciones.

Es una empresa que te brinda la oportunidad de lograr tu titulación marítima de manera fácil y cómoda, cumpliendo con todos los requerimientos legales y con las correspondientes prácticas que necesitas. Todo en cómodos paquetes para que no te puedas resistir.

Disfrutar de un catamarán en Málaga

Si el plan es disfrutar de un paseo en catamarán por Málaga por algunas horas o por el fin de semana completo con Malaga Catamarán Sea tienes la oportunidad de hacerlo en uno de sus extraordinarias embarcaciones con todas las comodidades que puedas imaginar.

Son barcos de 10 plazas con las siguientes características.

Comodidad y espacio: tiene las áreas exactas para que todos puedan bailar, disfrutar del sol y descansar cómodamente.

Reducción de mareo: la estabilidad de los catamaranes es impresionante, no produce mareos y se sienten bastante bien.

Navegación a medida: solo es cuestión de planificar qué se quiere para realizarlo.

Crucero por varios días: se pueden alquilar por el tiempo que se desee para disfrutar de las aguas del Estrecho, Ceuta, Sotogrande, o bañarse en los acantilados de Maro o en La Herradura.

¿Cómo obtener el PER?

Para lograr la titulación náutica que permita gobernar embarcaciones de hasta 15 metros de eslora y hasta 12 millas de distancia de la costa, entre el archipiélago balear y las Islas Canarias, tanto de día como de noche, hay que hacer las Prácticas oficiales para el PER en Málaga, las cuales se pueden realizar fácilmente con el apoyo de Málaga Catamarán Sea.

Para obtener el PER solo basta cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Aprobar el examen teórico.

Presentar el certificado médico para náutica.

Hacer dos prácticas mínimas obligatorias (Radio, Seguridad y Navegación a Motor).

Esta empresa está homologada como escuela autorizada por la Junta de Andalucía bajo el código EEND-MA-38.

Prácticas para habilitación a vela

Los catamaranes aunque pueden impulsarse con motor, conservan su esencia y característica principal que es la posibilidad de moverse con la fuerza de los vientos, por lo que las prácticas para habilitación a vela en Málaga también son importantes, las cuales, igualmente, se pueden hacer fácilmente con Malaga Catamarán Sea.

Navegar con velas en un catamarán es mucho más seguro que hacerlo en un velero normal o en otro cualquier monocasco, lo cual es una gran ventaja. No hay que preocuparse por la escora, no existe, gracias a lo estable que son estas embarcaciones.

Las prácticas de habilitación de vela solo se realizan una sola vez y son válidas para más adelante obtener el título de patrón de yate o capitán de yate. Sirven para cualquier otra titulación que se vaya a solicitar.

La duración de estas prácticas es de 16 horas, divididas en 4 sesiones que se pueden hacer en dos días, sábado y domingo por ejemplo.



En definitiva, no hay excusas para no aprender a gobernar un catamarán, más fácil no puede ser. Y si el plan es solo disfrutar y que un patrón profesional se encargue de todo, entonces también lo puedes hacer. Vive la experiencia en Málaga, es muy sencillo.