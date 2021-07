¿Qué tipos de apuestas online se pueden hacer hoy en día?

No todo se limita a un solo tipo de apuestas, existen múltiples alternativas que pueden ayudar a entretener, divertir y por supuesto, a ganar dinero. Oscilan entre las que requieren más exactitud y las más abiertas, en términos de posibilidades. Por ejemplo, la apuesta de resultados exactos ofrece una cuota mayor porque es más complicado acertar cuantos goles se van a anotar en un partido de fútbol, o cuantas carreras se anotarán en un juego de béisbol. Cuando se hable de cuota, se hace referencia a la posible ganancia, de atinar al resultado. Cabe destacar que apostar por un resultado exacto no significa que se da por ganador a un equipo, solo se pronostica que un partido terminará de cierta forma, que puede ser 1-2, 2-0, etc. Mientras más extraño sea el resultado acertado, mayor será el dividendo. Por estadística es mucho menos probable que se dé un 8-2 en un marcador, a que termine 1-1. En ciertos casos existe la opción de hacer “cash out”, que sirve para recibir la ganancia en el momento que se presente (así falten minutos para terminar el evento deportivo). Claro está, la ganancia será menor de que si se espera por el final del juego.

¿Qué es una apuesta doble chance y cómo sacarle provecho?

En los deportes que tienen tres resultados posibles (victoria, empate, derrota), existe la posibilidad de apostar por dos de esos tres resultados. Viéndolo con porcentajes, se tendría un 66% de probabilidades de atinar la apuesta. Esto se puede comprobar al dividir 100% entre tres, lo que daría un 33%; que al multiplicarlo por dos, da el valor indicado. Siempre es bueno manejarse bien con los números o tener la disposición de aprender, en pro de realizar las mejores apuestas. Siguiendo con el tema de las apuestas doble chance, es importante saber que la cuota es menor que cuando se apuesta por un solo resultado. Si se analiza, tiene sentido porque la cantidad de dinero a ganar suele ser inversamente proporcional a la chance de conseguirlo. En otras palabras, a medida que sube la probabilidad de algo, menos se paga en premios y viceversa (las condiciones varían dependiendo de cada plataforma). Una de las sugerencias más comunes es preferir las apuestas con antelación a las que son en vivo, porque resultan más rentables. Si se quiere saber cómo analizar la rentabilidad, se puede leer el siguiente escrito.

¿En qué consisten las apuestas más / menos?

También son conocidas como “over / under” por su traducción al inglés y como su nombre lo indica, se trata de predecir si se van a anotar más o menos puntos, goles, etc. en un evento deportivo. Se toma en cuenta los puntos que anoten ambos equipos en total y no tiene que ser una cifra exacta. Puede que un apostador decida apostar que el marcador de goles combinados será superior a 2,5. Si el juego finaliza cumpliendo esa condición, se considera que ganó la apuesta y procede a recibir su premio. Si la apuesta no es combinada, solo se puede predecir que un solo equipo marque más o menos que cierta cantidad de goles, indistintamente de lo que haga el otro equipo. En otras palabras, al apostar que el equipo A anotaría 2 goles, no importa que haya perdido, ganado, empatado o que el rival marque 5 goles, por dar un ejemplo. Para tener más éxito con este tipo de apuestas, es conveniente revisar la cantidad de goles promedio que ha conseguido el equipo en los últimos juegos, que suele estar representado por el promedio de goles por encuentro, en las tablas estadísticas.