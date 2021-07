¿Cuáles son las características que debe tener toda plataforma de crypto trading?

Por lo general, todas las plataformas de este estilo necesitan contar con ciertas cualidades que permitan operar de forma segura, fácil, cómoda y rápida. Dichas ventajas deben agruparse para que los usuarios puedan usar la plataforma por mucho tiempo. Aunado a ello, es necesario transmitir valores sólidos para aquellos que quieran unirse. En tal sentido, entre las pautas principales que deben cumplir están los spreads que sean competitivos. De forma básica, un spread es la diferencia entre dos valores de compra y venta de un activo. Puede ser la tasa de una criptomoneda, el precio de una acción, o cualquier otro instrumento financiero. Se representa en puntos porcentuales y suele estar acompañado por los valores que ayuden a guiar a las personas. A su vez, una plataforma de crypto trading debe contar con herramientas para que cada usuario la personalice a su manera. Bien sea con vistas de datos esquematizadas, gráficos con punteros especiales, etc. Todo ello va orientado a que sea fácil de usar, de manera que la curva de aprendizaje sea lo menos pronunciada posible y los usuarios se habitúen con velocidad a la plataforma.

¿Qué tipo de órdenes se pueden ejecutar?

Un trader necesita saber las instrucciones que puede remitir a la plataforma, de modo que ésta actúe en concordancia. En el mundo de las criptomonedas y el trading, las instrucciones serían las órdenes, de las que cuales hay varios tipos. Una es la orden de mercado, que se emplea cuando el objetivo es la compra o venta de una criptomoneda al precio que aparezca de primero en pantalla. Es una orden simple y sirve para ingresar con premura al mercado. En pro de tener la capacidad para hacer eso y más, es conveniente entrar a bitIQ. Otras órdenes que están disponibles en la mayoría de plataformas de crypto trading de criptomonedas son las que quedan pendientes. Es decir, se solicitan cuando existe el interés de comprar o vender una eventualmente, a una tarifa seleccionada previamente. Hay cuatro órdenes pendientes que se pueden introducir, una de ellas es el “Buy Stop”, que es útil cuando se cree una criptomoneda va a subir de precio, de manera que se pueda adquirir a un precio mayor del actual. En el caso del “Buy Limit” ocurre lo contrario, puesto que la expectativa es que el valor sea inferior al que existe hoy en día. Con respecto a la venta, están las “Sell Limit” y “Sell Stop” cuyo funcionamiento es similar al de las mencionadas anteriormente, solo que se ocupan de la venta. Por cierto, al momento de realizar transacciones con criptomonedas, es recomendable tomar en cuenta ciertas precauciones, como las que se comentan en este reportaje.

¿Existen más tipos de órdenes?

Al trabajar en plataformas de crypto trading, también se puede utilizar las órdenes “Take Profit” y “Stop Loss”. Una significa “recibir las ganancias” y es de provecho para cerrar una posición que se haya ganado. En otras palabras, se concluye una operación al alcanzar un dividendo calculado. La ventaja principal que tiene es que actúe por sí sola, el trader solo debe configurar cuánto es la ganancia en la que quiera retirarse y el software lo hace por sí solo. De modo que no necesita estar pendiente de que cierto indicador llegue al precio deseado para activarla. Por otra parte, la “Stop Loss” establece el máximo de dinero que se puede perder. Quizás un activo financiero ya no se ve prometedor y no valdría la pena seguir invirtiendo en él, por lo que se puede considerar introducir esta orden para detener la inversión.