Peculiaridades de la etiqueta en las citas en diferentes regiones de España

El mundo es un lugar diverso lleno de diferentes culturas, personas, costumbres, en los diferentes países o incluso en las regiones de un mismo país. España es un lugar lleno de romance y muy abierto en las relaciones, sobre todo en las ciudades grandes. Esto se ve en sus normas de etiqueta que, aunque prácticamente son iguales en toda España pueden ser diferentes con otros países ¿Quieres saber más? a continuación te contamos todo al respecto.

Bilbao, la ciudad para los ligues en línea

Los españoles son muy abiertos cuando se trata del amor, de la sexualidad y el romance. A pesar de ser tan abiertos, muchos coinciden en que es difícil expandirse fuera de su círculo de amigos, por lo que para ligar las opciones son limitadas: el amigo o la amiga del grupo, la amiga de esa amiga, etc. Por ello, una de las formas favoritas de los españoles de todas las regiones son las citas en línea.

Estos eligen una web para poder ampliar su alcance y conocer muchas personas nuevas fuera de su círculo. Aquí tienen la opción de seleccionar la localización de sus contactos, por lo que pueden elegir usuarios locales para llevar su cita fuera de lo virtual sin problemas. Además, aportan otras oportunidades como filtrar por características físicas, culturales, personales etc. y chats para conocerse. Aunque en toda España las citas en línea son muy populares, siendo superados solo por Estados Unidos entre los países que más ligan por internet, la ciudad que lleva la delantera en el online dating es Bilbao.

Mujeres con iniciativa

En toda España cuando se trata de quien tiene la iniciativa a diferencia de otros sitios la mujer muchas veces tiende a tomar la decisión de invitar a salir y no está mal visto. En realidad, a los españoles les resultan atractivas las mujeres que osan a dar el primer paso y que dicen lo que sienten y lo que piensan. Especialmente en Valencia a los hombres no les gustan las chicas sumisas y prefieren las divertidas y que se atreven a tomar riesgos.

Evita los temas de futbol con los madrileños

Los madrileños tienden a ser grandes fanáticos de futbol, así que si quieres poder llegar al postre evita cualquier tema alusivo al mismo y que los pueda hacer entrar en discordia, especialmente si se trata de la primera cita y aun no conoces sus preferencias futbolísticas.

Vístete para impresionar

A los españoles en todas las regiones les resulta muy impórtate la forma en la que lucen, especialmente cuando se trata de una cita romántica, así que, seas hombre o mujer busca siempre vestir con elegancia, incluso cuando se trate de una salida informal. Planifica tu look con antelación y muestra mucha confianza.

Llegar tarde no está mal visto

Si buscas un poco sabrás que los españoles son muy impuntuales y cuando se trata de las citas no es la excepción. Así que, si tu cita no llega a la hora esperada no te aflijas o te preocupes y tampoco la presiones, seguro está un poco demorado y es algo normal.

Madrileñas en busca de affaires

Si te interesa una relación casual o de infidelidad, pero no sabes si tu cita se sentirá ofendida, si es madrileña puede que esto no suceda. Estas son las que más buscan la palabra affaire en internet para tener citas, así que, puede ser tu oportunidad.

España es un país hermoso y tener citas puede ser una aventura, solo debes saber cómo vivirla.