¿Quién realmente controla Bitcoin?

Antes de conocer quién realmente lleva el control de Bitcoin, lo primero que hay que decir al respecto es que, BTC, se trata de un proyecto de grandes dimensiones en el que participan numerosas personas. Todas ellas con un objetivo clave, que no es otra cosa que esforzarse por seguir desarrollando y mejorando este sistema, así como impulsar hacia su evolución.

Si bien la teoría parece que prácticamente todo el mundo la entiende, es importante mencionar que hay una pregunta que son muchos los que se la plantean, no es otra que saber quién está controlando Bitcoin realmente en la actualidad. No hay que olvidar decir que BTC cuenta con una gran red detrás y por tanto, no es sencillo dar respuesta a esta cuestión.

No obstante, lo que está claro es que Bitcoin hoy en día es muy popular, con el añadido de que ofrece un gran número de beneficios. Precisamente por ello, cada vez son más las personas que deciden invertir en la famosa criptomoneda, y utilizar para esto brókers de confianza, como, por ejemplo, entrar en bitcoin system acceso y poder operar en cuestión de minutos, de manera sencilla, rápida, eficaz y sobre todo, segura.

A pesar de todas las facilidades que cada vez hay más en el mercado acerca de Bitcoin, su funcionamiento y control aún siguen siendo un gran entramado, sabiendo que invertir en este tipo de criptomoneda, significa poder contar con cierta libertad financiera.

¿Quién forma parte del sistema?

En sus inicios, Bitcoin nació con la idea de contar con un sistema eficaz y seguro, con la ventaja de trabajar y manejar directamente dinero descentralizado. La idea rápidamente se asentó, sin embargo, en esos principios solo eran unos pocos los que formaban parte de toda la red, movidos por la fuerza de querer cambiar el sistema que estaba establecido.

Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, Bitcoin se ha vuelto cada vez más popular y son millones de personas los que utilizan la criptomoneda diariamente, para diferentes fines. No solo se habla de particulares, aquí también hay que hacer referencia a grandes empresas que operan y apuestan por estas divisas digitales, incluyendo todo tipo de perfiles como los mineros, desarrolladores, exchanges y mucho más. La red es ahora enorme.

La descentralización, la clave

Como es lógico, al ser una moneda descentralizada, el control de la red no cae sobre nadie en concreto, si bien, debido a todos los beneficios que aporta Bitcoin, no son pocos los que intentan una y otra vez hacerse con el control de la misma.

En cualquier caso, su creador, Satoshi Nakamoto, predijo en su momento que esto podía ocurrir, debido a la facilidad de uso de la criptomoneda y a los beneficios que aporta. Precisamente por este motivo, decidió crear un software libre, o lo que es lo mismo, un sistema al que todo el mundo tenga acceso.

Así, en el caso de que una persona quiera intentar controlar la red para su propio beneficio, el resto de usuarios que formen parte de dicho sistema también tendrán acceso rápido, para poder anular esta acción de manera inmediata.

La clave, un código de seguridad que solo comparten aquellos que se dedican a invertir con Bitcoin y forman parte de la red de manera activa.

Con base en todo esto, se puede decir que, actualmente, Bitcoin es un sistema que está bastante seguro con respecto a esas personas que quieren beneficiarse de manera independiente, si bien, está claro que no hay nadie en particular que controle la red, la gestión y el control de la misma forma parte de todos los que participan en ella, teniendo especial importancia, los mineros.