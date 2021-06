4 cosas que debes pensar antes de lanzarte a pedir dinero

Estar en un aprieto financiero es una de las situaciones más incómodas que alguien puede tener. Cuando ocurre, las prisas suelen ser fieles compañeras y es algo poco beneficioso para la toma de buenas decisiones. Porque incluso cuando el tiempo apremie, antes de solicitar un préstamo o línea de crédito online debes pensar muy bien cómo hacerlo. Aquí sugerimos cuatro aspectos sobre los que hay que reflexionar.

1. ¿Realmente lo necesito?

Partamos de lo básico y cuestionemos si realmente necesitamos ese dinero. Evaluemos realmente la cantidad que requerimos y si de verdad el problema que tenemos se resolverá la cantidad que tenemos en mente.

La madurez financiera es importante a la hora de tomar estas decisiones que involucran a nuestro bolsillo. Aunque parece obvio, este primer paso es vital antes de lanzarte a pedir dinero. Es muy común que los usuarios pidan demasiado o incluso demasiado poco y luego vuelvan a necesitar más financiamiento al que ya solo podrán acceder en peores condiciones.

2. ¿Tengo capacidad para pagarlo?

Evalúa tus ingresos y sobre esa base, estudia tu capacidad de soportar un pago periódico o puntual que se corresponda con la devolución del dinero. El impuso de resolver un primer problema nos puede traer otros problemas futuros que pueden ser realmente molestos. Por otro lado, el mercado es muy flexible y hay multitud de opciones de préstamos y créditos entre los que elegir.

Un buen consejo, en general, para ordenar nuestras finanzas es dejar registro por escrito, en una hoja de Excel o en una simple nota en el móvil, de nuestros ingresos versus los gastos. Así, podremos tener una idea más fiel del excedente real con el que contamos y determinar de forma más tangible cuánto podemos pagar y en consecuencia, cuánto dinero podemos pedir.

3. Comparar las diferentes opciones disponibles

Usar comparadores de préstamos es una herramienta que te ahorrará tiempo y sintetizará las opciones disponibles de acuerdo con tus necesidades y capacidad de pago. No escojas la primera opción que salte a tu pantalla, invierte el tiempo necesario para evaluar los pros y contras de cada posibilidad. Así, tendrás un panorama más amplio de las opciones disponibles en el mercado.

Los indicadores más comunes a considerar son:

Tasas de interés

Tiempos de amortización

Productos asociados

Requisitos para poder acceder a ellos

Como pequeño consejo extra, piensa que no existe el mejor préstamo o la mejor entidad. Existen cientos, quizás miles, con diferentes características. La mejor para ti, será diferente que la mejor para otros. Por tanto, decide siempre en función de tus necesidades concretas y no de lo que leas en la publicidad u opiniones de internet. Aunque, por supuesto, ambas son útiles para informarse.

4. ¿Tengo otras alternativas para conseguir el dinero?

Hay muchas formas de conseguir dinero rápidamente para una eventualidad, como por ejemplo vender objetos que no uses, desde ropa hasta mobiliario de tu casa; puedes arrendar alguna habitación que te sobre en casa, recortar gastos en servicio innecesarios como televisión streaming, etc. Hay muchos hábitos que se pueden adoptar para ahorrar un dinero extra de forma rápida. Especialmente si la cantidad que necesitas es pequeña, considera la opción de tratar de ahorrarla, para evitar incurrir en gastos extra.