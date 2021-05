Los mejores cascos de moto 2021

En la carretera la seguridad debe ser lo primero, y en el caso de los motoristas, tremendamente vulnerables subidos a sus caballos de acero, contar con un casco de calidad es indispensable. En caso de sufrir un accidente, llevar uno de los mejores cascos del mercado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte

Para los moteros, no hay nada más apasionante que disfrutar de la moto en cada curva, en cada aceleración, dosis de adrenalina que recorren el cuerpo que se intensifican con cada salida y les hacen sentirse vivos. Sin embargo, no se puede olvidar la vulnerabilidad del motorista en la carretera, por lo que hay que tomar todas las medidas de protección posibles. Además de prudencia en la conducción, y una ropa adecuada, el casco moto integral es la mejor protección que se puede llevar, pero no un casco cualquiera, uno de calidad que realmente proteja en caso de accidente.

Los cascos de motos más seguros son los integrales

Entre los cascos de carretera que se pueden encontrar en el mercado, el casco de moto integral es el que brinda mayor protección. Es con diferencia el casco más seguro y recomendable, reduciendo significativamente el riesgo de sufrir daños en la cabeza en caso de accidente. Al estar formados por una única pieza, ante un posible golpe o colisión no se desmontan, manteniéndose en su lugar y cumpliendo la función protectora para la que ha sido diseñado.

No obstante, hay otros tipos de casco muy seguros que los motoristas usan en dependencia de sus necesidades o de la época del año, por ser bastantes más cómodos.

El casco jet es el más utilizado en verano, ya que está abierto y ayuda a soportar el calor, gracias a una mejor ventilación. Es un casco cómodo y se encuentra disponible en infinidad de colores. El casco modular es quizás, el más vendido, un híbrido entre el casco integral y el casco jet. Es muy seguro, protege toda la cabeza, y puede abrirse.

Selección de los cascos más seguros 2021

Aunque son muchas las posibilidades, en este artículo se van nombrar algunos de los cascos más seguros que pueden comprarse en 2021.

Shoei GT-AIR 2

El Shoei GT-Air 2 es un casco sport-touring fabricado en buenos materiales y que cuenta con excelentes acabados, ofreciendo comodidad y visor solar. La marca ha evolucionado su casco Sport-Touring, dotando al Gt-Air 2 de los últimos avances tecnológicos. No solo es un casco mucho más moderno en cuanto al diseño, sino que dispone de unos acolchados y un sistema de ventilación totalmente evolucionados. Destaca por ofrecer una estructura muy compacta, aerodinámica, y por la posibilidad de instalar un sistema de comunicación totalmente integrado.

Como todos los cascos de esta marca, está fabricado en una combinación de fibras de la marca japonesa que recibe el nombre de AIM (Advanced Integrated Matrix).

AGV K6

AGV lanza su nuevo modelo de casco integral para moto, el K6, que ha sido desarrollado en base a la experiencia de los expertos en MotoGP. En este caso ha sido creado pensado en proteger al piloto al máximo, por lo se ha aumentado el área de protección y de visión.

El AGV K6 es un casco integral que ha sido concebido para cualquier tipo de conducción, su calota de fibra de carbono-aramida sobre 5 densidades de EPS, le otorgan una ligereza increíble, garantizando una protección de primer nivel. Cuenta con un amplio campo de visión, y destaca su bajo peso, sus dimensiones compactas y un aumento de ventilación sin comprometer la seguridad. Su forma aerodinámica lo hace ideal para cualquier posición que se adopte en la conducción. En relación a su aspecto, se ofrece en una amplia gama de colores para satisfacer todos los gustos. Su interior es de alto nivel, impermeable y transpirable.

Airoh Aviator 2.2

Esta última generación de cascos Airoh viene equipado con la tecnología de vanguardia, lo que lo convierten en una de las mejores opciones. Ofrece gran comodidad, transpirabilidad y protección en situaciones más extremas. Se trata de un casco de competición utilizado por pilotos como Marvin Musquin o Antonio Cairoli. En comparación con su predecesor, ofrece una mayor ligereza, mejor visibilidad y mejor ventilación.

La calota esta realizada en fibra de carbon kevlar, lo que hacen que a pesar de su bajo peso sea muy segura. Otra de las razones que hacen que sea muy ligero es su diseño compacto.

El interior está fabricado con enmicrofibra 2Dry, con tratamiento anti-bacteriano y es completamente desmontable y lavable. Ofrece máxima comodidad con un tacto muy agradable y evita la formación de humedad en las espumas interiores gracias a su secado rápido.