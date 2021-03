Una excelente oferta de juegos gratis online

Los juegos online se han convertido en una de las formas de ocio más populares del siglo XXI. Una diversión que ha dado lugar a una de las industrias económicas más importantes, la del videojuego, que ha llevado a formato online sus diferentes soluciones, haciendo posible que prácticamente cualquier persona del mundo tenga acceso a miles de juegos con un simple acceso a internet.

Por ello, hoy recomendaremos un sitio web para jugar en línea. Se trata de Juegos.Games donde podremos disfrutar de más de mil juegos online, como Adam and Eve, Plants vs Zombies, Fireboy and Watergirl, Bob the Robber, Snail Bob, Goodgame Empire, Mafia Battle, Tetris, Cookie Connect y Battleship.

Estos juegos son algunos de los más populares que existen en estos momentos y están entre los que más forofos reúnen a lo largo y ancho de todo el planeta. Con solo echar un vistazo a los foros de juegos online podremos hacernos una idea del alcance de estos juegos en línea que deben gran parte de su popularidad al dinamismo de sus gráficos y al hecho de que se puede jugar de forma completamente gratuita a través de esta web.

Algo de lo que se ha beneficiado una extensa población en España. En este sentido, cabe destacar que el número de usuarios que juegan a videojuegos no ha dejado de crecer desde hace una década. Así, por ejemplo, la Asociación Española de Videojuegos señala en uno de sus últimos estudios que el 40% de la población española juega a videojuegos, dedicando una media semanal de 6,5 horas a jugar a videojuegos y el 27% lo hace de forma habitual.

Una cifra que ha aumentado en los últimos meses debido al impacto del Covid-19, una situación que ha llevado a pasar más horas en casa y a buscar nuevas formas de ocio, o intensificar las prácticas habituales. En este contexto de limitación de movilidad y aumento en el número de jugadores de videojuegos online, este portal se ha convertido en la plataforma perfecta para poder disfrutar de este ocio de una forma completamente gratuita.

Juegos de diferentes categorías

La plataforma cuenta con categorías como Juegos Friv, una sección con juegos para niños y niñas, donde podremos jugar los juegos más populares del momento. Estos juegos ofrecen una gran variedad de temáticas como acción, aventuras, estrategia, cocina, deportes, de vestir, etc.

Otra de las ventajas que tienen estos juegos es que se pueden jugar tanto desde un PC como desde un móvil con acceso a internet. Y todo ello con privacidad, ya que el usuario no tiene que instalar nada ni requiere una suscripción o darse de alta.

Por ello y a la amplia variedad de juegos que hay para pequeños, la plataforma Juegos.Games se ha convertido en un espacio para que padres jueguen con sus hijos, algo que ayuda a estrechar relaciones y a fomentar la comunicación entre progenitor y niño. En este sentido, cerca del 65% de los progenitores considera que jugar a videojuegos con sus hijos les ayuda a estrechar lazos con ellos.

Otro de los puntos fuertes que tiene esta web es que los responsables la actualizan constantemente con nuevos títulos. Gracias a este intenso trabajo se ha convertido a este portal en uno de los que más ha crecido en los últimos meses, convirtiéndose en el más popular tanto por número de usuarios como por las visitas diarias.

Juegos para mayores

Y para grandes, también hay varios juegos divertidos como Sudoku, Ajedrez, Dominó, Mahjong, Rummikub, Poker Texas Hold'Em, Solitario y muchos títulos más. Sobre el hábito de los adultos y los videojuegos, hay que señalar que la Asociación Española de Videojuegos estima que casi el 40% de los adultos españoles juega a videojuegos y el 26,2% de ellos lo hace de forma habitual. Si eres uno de los que quiere divertirse da clic aquí para jugar a los juegos más divertidos del momento.

La situación de los seguidores de videojuegos electrónicos en España es muy positiva, ya que tiene una de las poblaciones más consumidoras de videojuegos. Al respecto y según Nielsen, más de 13 millones de españoles se interesan en los eSports, la mayoría formado por personas que tienen entre 12 y 30 años y por los millenials.

Además, los usuarios de esta plataforma también pueden jugar con personas ajenas a su círculo más cercano y competir con personas de todo el mundo. Esto es posible a través de esta plataforma, de modo que, por ejemplo, los amantes de los juegos de deportes podrán echar una partida con otros jugadores de cualquier parte del mundo.