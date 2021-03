Ligera subida del Euribor en marzo que no afectará a las hipotecas

La mayoría de las hipotecas en España se firman con referencia al indicador Euribor. Este índice varía diariamente y hace referencia al tipo de interés medio al que un gran número de bancos europeos se prestan el dinero entre sí a corto plazo para a su vez prestárselo después a sus clientes.

El Euribor lleva casi una década bajando considerablemente, hasta llegar a cifras en negativo (fue en febrero de 2016, hace cinco años) y todos aquellos que firmaron sus Hipotecas en los años anteriores han visto cómo sus cuotas han ido descendiendo poco a poco en los últimos años, ya que en estas hipotecas variables la cuota que se paga cada año va a depender de la parte fija que se negociase con el banco (el llamado diferencial de la hipoteca) y de la evolución que ha tenido el Euribor en los meses precedentes.

Normalmente las hipotecas se revisan de forma anual o semestral, por lo que una o dos veces al año se revisará y se calculará de nuevo la cuota a pagar de hipoteca dependiendo de cómo ha cerrado el Euribor de media en el mes anterior a la revisión.

Euribor marzo 2021 vs. Euribor marzo 2020

En el mes de marzo el Euribor ha sufrido una ligera subida, aunque las hipotecas seguirán bajando, de momento. Esto se explica porque si bien este mes el índice de referencia europeo ha comenzado con una tendencia alcista ligera (tras las caídas históricas vividas en los primeros días del mes de febrero), y se prevé que siga así durante meses, lo cierto es que, en comparación con el índice del año pasado por estas fechas (en abril de 2020 el Euribor marcó su máximo de los últimos cuatro años, situándose en -0.081%) aún queda mucho por subir para que las hipotecas se vean seriamente afectadas.

Estas subidas de este mes de marzo todavía están bastante por debajo de las subidas sufridas por el índice en marzo del pasado año (cuando el Euribor estuvo muy cerca de quedarse en valores positivos), por lo tanto, a pesar de esta tendencia alcista el Euribor aún se mantendrá en terreno negativo por unos cuantos meses más, según señalan los expertos.

Subida suave que puede verse afectada por la pandemia

La subida del Euribor está siendo muy suave y todo apunta a que los valores negativos seguirán estando presentes al menos por un par de años más. Eso sí, esperar llegar a valores como el -0.5% es algo que posiblemente no se vuelva a presenciar más, puesto que los expertos señalan y coinciden en que el Banco Central Europeo no abaratará más el precio del dinero. Si bien, también destacan que el Euribor se seguirá moviendo en terreno negativo, aunque no será en valores tan bajos, más bien inciden en que será en valores más cercanos a los positivos. Aun así, hay que tener presente que cualquier suceso imprevisto o relacionado con la reversión económica producida por la pandemia de coronavirus en Europa pueden hacer saltar por los aires cualquier previsión medianamente lógica.

De momento, si bien no se esperan más bajadas, el Banco Central Europeo tampoco tiene previsión de subir excesivamente los tipos de interés de forma repentina, debido a lo frágil de la economía de la eurozona tras la pandemia de coronavirus y los meses que aún quedan para que toda la población esté inmunizada y las economías puedan volver a crecer.