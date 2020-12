El conteo de cartas: un reto para el blackjack online

Utilizar el conteo de cartas al momento de empezar a jugar al blackjack online, es una herramienta que cada vez llama más la atención de los jugadores y puede hasta llegar a considerarse una buena estrategia a la hora de jugar online con un crupier en vivo. Por esta razón es importante que a la hora de decidir empezar con esta herramienta, se tenga toda la información necesaria para ponerla en práctica de forma eficiente, por tanto e buena idea revisar con anticipación la guía para contar cartas de blackjack-onine.es.

Saber elegir cuándo pedir una carta es todo un arte, se debe analizar con las cartas que hay en la mesa, cuáles son las cartas que están por salir. Recuerda que, con tus cartas, no debes pasarte de 21 puntos, pero si debes tratar de alcanzar una cantidad cercana a este número. Hay que aclarar que no existe una forma infalible de predecir o anticipar qué carta es la que va a salir, pero si se puede orientar nuestra jugada.

Las personas que deseen empezar a jugar en el blackjack online, de por sí deberían tener algún conocimiento previo sobre el juego para poder entender cómo se da el conteo de cartas.

Actualmente se piensa que, en los casinos online la casa es la que siempre tiene la ventaja en el juego, por esta razón los jugadores recurren a estudiar la estrategia de contar las cartas en el blackjack. La ciencia de esta táctica es enumerar las cartas que van saliendo, tomando en cuenta su valor para así poder deducir las que todavía faltan por salir y ver cuáles son las oportunidades que tiene para poder ganar.

En los casinos, aunque la práctica de contar cartas no es ilegal, no está bien visto que los jugadores realicen esta táctica, pero si está permitido. En los casinos a través de las cámaras de vigilancia se vigilan a los apostadores para que no lleven a cabo esta estrategia. Pero, no solamente vigilan por las cámaras, sino que hasta los mismos crupieres están pendientes de no ver una conducta sospechosa, y los jugadores corren el riesgo de que la casa los expulse si llega a ver una jugada sospechosa. Un ejemplo de esto, fue la situación a la que se enfrentó el actor y director de Hollywood Ben Affleck, quien fue expulsado en un casino por ser considerado como “demasiado bueno”.

Contar cartas hoy en día

Hoy en día existen muchas maneras de lograr contar cartas de forma efectiva, desde la forma más sencilla y entendible para las personas que se están iniciando, hasta la más complicada para los expertos. Por esta razón, se recomienda que al momento de utilizar esta estrategia el jugador se coloque al nivel de sus conocimientos y habilidades.

Ahora bien, para poder poner en práctica el conteo de cartas en los casinos online y casinos en vivo, el jugador necesita disponer de una buena cantidad de dinero para invertir porque debe aumentar el importe de sus apuestas si observa que le lleva ventaja frente a la casa, mientras que si te está pasando lo contrario deberá disminuir su apuesta.

Por eso, si deseas jugar al blackjack online e intentar contar cartas para poner a prueba tus habilidades, puedes hacerlo sin apostar tu dinero, es decir jugando en las versiones del blackjack gratis disponibles en los casinos online, para que puedas perfeccionar tus jugadas y luego puedas empezar a invertir. Esta es una muy buena forma de comenzar, porque evitas poner en riesgo tu dinero y ves si realmente te gusta o no el juego.

La tecnología ha permitido que ahora se pueda también jugar blackjack en vivo, con dinero real desde la comodidad de tu propia casa. Ahora que es tan accesible para mucha gente es importante realizarlo con consciencia para prevenir la ludopatía. Recuerda que una de las motivaciones principales de este juego es poder divertirte y vivir el emocionante mundo de las cartas que te pueden ofrecer ahora los casinos online desde la computadora.