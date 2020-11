Hotel Office, pros y contras del nuevo modelo de negocio para el sector hotelero

El sector hotelero está viviendo uno de sus episodios más tristes en todo el país. La crisis del turismo es, más que una predicción, un hecho más que demostrado. Se limitan las posibilidades de viajar, se limitan las oportunidades de que los turistas disfruten y, con ello, se limitan las posibilidades de subsistencia de los negocios hoteleros.

A consecuencia de esto, muchos hoteles están buscando nuevas formas de negocio. Sin ir más lejos, este mismo año ya hemos visto el auge del Hotel Office, una fórmula que busca ofrecer a los trabajadores la posibilidad de desarrollar su actividad laboral en una habitación de hotel. ¿Buena o mala idea? Sin duda, diferente, aunque vamos a profundizar un poco más en ello.

La cara y la cruz del Hotel Office, el nuevo negocio de los hoteles

La idea del Hotel Office nace de esa frase tan real como es aquello de renovarse o morir. Una nueva línea de negocio que está haciendo que muchos hoteles se reconviertan para dar cabida a un tipo de cliente muy diferente. ¿Cuál es el problema entonces? Se están dando nuevas oportunidades, dando un nuevo tipo de oferta para un nuevo tipo de demanda. Sin embargo, no todos los hoteles están dando el salto adecuadamente.

Reconvertir las habitaciones hoteleras en entornos de trabajo es algo que requiere tener, en primer lugar, conocimiento en profundidad sobre las necesidades propias de cualquier trabajador. En segundo, establecer unas condiciones económicas acordes a esta nueva fórmula de negocio. En tercero, contar con los recursos para adecuar las instalaciones, además del conocimiento clave.

En esto tienen mucho que decir empresas especializadas en creación de espacios laborales y expertas en coworking, como Chavsa. Esta empresa, con más de 35 años de trayectoria y más de 2.000 proyectos realizados en toda España, ha desarrollado en los últimos diez años más de una docena de espacios coworking en ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid o Sevilla.

Especializada en la materia, la compañía deja claras las pautas claves para poder llevar a cabo esta conversión de forma eficiente. Ana Belén Crisóstomo, directora de Proyectos de CHAVSA, explica que, para llevar a cabo esta transformación de dormitorios en zonas de trabajo, “hay que tener en cuenta las mismas cuestiones que si creáramos un espacio de trabajo desde cero”. Algo que garantice “calidad, confort, sociabilidad y eficiencia”, las mismas condiciones que debe ofrecer un buen entorno de trabajo.

Los contras de esta fórmula

La primera contra con la que se topa cualquier hotel que quiera llevar a cabo esta reinvención es que el enfoque es completamente diferente. Las palabras de Crisóstomo lo dejan muy claro, y es que hay que tener en cuenta unas máximas muy importantes. Son entornos de trabajo y, por lo tanto, deben ser "espacios flexbiles que favorecen la comunicación y la creatividad". Es cierto que las habitaciones de hoteles dan comodidad y privacidad, pero, ¿logran dar todo lo demás que necesita un trabajador?

Obviamente no, y eso obliga a replantear tanto diseños como utensilios y hasta estructuras, además de instalaciones. Hay que saber adaptar los espacios a las personas, y no al revés, como explica la directora de proyectos de Chavsa. Eso lleva a una inversión inicial importante que, precisamente, no llega en el mejor momento para este tipo de negocios. La facturación hotelera ha caído en picado desde marzo de este año, y eso lleva a unas reservas de urgencia guardadas para mantener el negocio.

Asimismo, lleva al miedo y a la falta de confianza. ¿Puede funcionar este nuevo modelo? Lo cierto es que sí, pero se necesita contar con el equipo adecuado para llevar a cabo la conversión de las habitaciones. Al mismo tiempo, hay que saber qué porcentaje conservar y qué porcentaje reinventar porque, no lo olvidemos, la principal utilidad de un hotel es la de dar cobijo a turistas o viajeros de cualquier tipo. ¿Funciona combinar esto con ofrecer espacios de trabajo totalmente especializados?

Lo cierto es que sí, pero también exige "enseñar" al público esta doble utilidad. El mundo no está acostumbrado a pensar en los hoteles como un entorno al que trasladar la actividad de oficina, en una especie de coworking seccionado por habitaciones. Eso es algo que requiere tiempo y una potente inversión, además de mucho marketing. Otro gasto más de recursos para el negocio, tanto en tiempo como en dinero.

Los pros de este negocio

Por supuesto, aunque tenga una cruz, también hay una cara en esta moneda. La principal y más obvia es que ayuda a los hoteles a generar ingresos incluso con un continuo descenso del turismo. Exige una reconversión y una potente inversión, pero a la vez es una muy buena forma de atraer a una nueva audiencia y obtener beneficios o, al menos, reducir unas pérdidas que, a lo largo de este 2020, están siendo catastróficas para muchas cadenas y, sobre todo, para pequeños y medianos hoteles.

Asimismo, es un modelo de negocio que no llega para ser puntual, sino que puede quedarse para seguir alimentando los ingresos del hotel. Se abre una doble vía para que el sector pueda seguir adelante sin miedo a los problemas que puedan generar cualquier tipo de descenso en las tradicionales reservas hoteleras. La actividad laboral sigue siendo necesaria y, ahora que el teletrabajo está tan instaurado, estas instalaciones pueden ser algo de lo más necesario.

Solo hay que pensar en esos trabajadores que no pueden trabajar con normalidad en su hogar por las circunstancias que les rodean. Necesitan un entorno tranquilo y con las instalaciones adecuadas, una buena conexión, iluminación, una zona de trabajo dedicada única y exclusivamente a la actividad laboral. Eso es algo que garantizan los establecimientos que se sumen a la corriente del Hotel Office.

Por mucho que se trate de una idea diferente y nueva, en Chavsa pensamos que es un servicio que nace para satisfacer una nueva demanda, y para que muchas empresas no tengan que dirigirse a paso firme hacia un inevitable cierre. A veces es necesario reinventarse, y este concepto deja muy claro que es posible.