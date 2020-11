Los mejores aliados para perder peso de forma segura y saludable

En los últimos años, el mundo de la nutrición ha avanzado con pasos de gigante, algo que se puede ver reflejado en la gran cantidad de personas que están interesadas en llevar una alimentación saludable. Gracias a las recientes investigaciones realizadas en materia de nutrición, hoy en día, sabemos que la tradicional hipótesis del equilibrio energético se ha quedado obsoleta, puesto que no todas las calorías son iguales.

Es decir, las personas no solo engordan porque comen más de lo que queman, sino que también influye el tipo de comida que consumen. Y es que los distintos alimentos pasan por diferentes procesos metabólicos en el cuerpo, de modo que generan varios efectos en cuanto calorías quemadas se refiere. Por ello, lo más adecuado es obtener información sobre los mejores aliados para perder peso.

La tarea de adelgazar no es nada sencilla. Es por ello, que además de seguir una dieta sana y equilibrada y realizar ejercicio, existen ayudas útiles y seguras que permiten acelerar el proceso de adelgazamiento. Bien sea en formas de suplementos, batidos o complementos, siempre y cuando se utilicen con seguridad y acompañado de hábitos saludables, pueden ser grandes aliados. En este sentido, uno de los más recientes han sido los parches adelgazantes, de los que hablaremos más adelante.

Suplementos alimenticios para adelgazar

Sin duda alguna, la dieta y el ejercicio físico son claves a la hora de perder peso, sin embargo, en el mercado existen diferentes suplementos alimenticios que ayudan a quemar la grasa que se acumula en el organismo. La mayoría de estos suplementos están hechos con ingredientes que aceleran la actividad metabólica, de manera que las personas obtienen un apoyo extra en la complicada tarea de adelgazar.

Numerosos estudios científicos han demostrado que la activación del tejido adiposo pardo -TAP- previene la obesidad y la diabetes, por lo que la ingesta de suplementos debe estar siempre acompañada de ejercicio físico. Algunos de los suplementos más conocidos se realizan con extractos de granos de café verde, ya que este ingrediente ayuda a quemar grasas por las noches -mientras las personas duermen-.

Otro suplemento bastante popular está fabricado con ingredientes como la cafeína, la naranja agria, los granos de paraíso y la yohimbina, de modo que sirve de refuerzo al sistema nervioso. Y por supuesto, no hay que olvidarse de los batidos de proteínas, puesto que son ideales para acelerar el metabolismo y saciar el apetito -aportan una gran dosis de proteínas, en muchos casos de alto valor biológico-.

Batidos sustitutivos de comida

Son uno de los productos por excelencia en todas las farmacias. Y es que los sustitutivos de comida se han convertido en grandes alternativas para reducir la ingesta de calorías en entornos tan estresantes y con tan poco tiempo como los que llevamos en nuestro día a día.

El trabajo, las reuniones, los niños, la casa; son factores que nos impiden llevar, en ocasiones, una correcta pauta alimentaria. A todos nos gustaría que al llegar a casa tuviéramos la comida hecha y la mesa puesta, pero hay veces en que esto no es posible y terminamos por comer cualquier cosa o recurrir a opciones poco saludables.

Los batidos sustitutivos son una forma sana, rica y equilibrada de cumplir con la ingesta diaria de macronutrientes, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita cuando no tenemos tiempo para ello. No obstante, siempre que se pueda, será mejor el formato sólido (ej: carne con verduras, pescado al horno, etc.).

Parches adelgazantes

Constitutuyen una gran opción y alternativa para aquellas personas que prefieran optar por no ingerir "cosas raras", como a veces se definen. Los parches para adelgazar han incrementado su presencia en el mercado por sus efectos sobre el metabolismo. En esencia, estos parches lo que hacen es liberar sustancias naturales que, por sus propiedades termogénicas, entre otras, permiten acelerar el metabolismo y hacer que el organismo queme más energía.

Los parches para adelgazar se han convertido en una alternativa cada vez más demandada ya que son muy fáciles de utilizar. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no son milagrosos, es decir, estos productos tan solo deben utilizarse como un complemento puesto que lo más importante es seguir una dieta saludable y hacer ejercicio físico.

A pesar de que mucha gente no confíeen los parches para perder peso, la realidad es que ayudan a reducir el apetito y a sentirse más saciado, por lo que la tarea de adelgazar se vuelve mucho más sencilla. Pero, repetimos, los parches no dan resultados por sí solos. El proceso de pérdida de peso debe estar liderado por unos buenos hábitos alimenticios -comer 5 veces al día, no saltarse el desayuno, ingerir agua frecuentemente, etcétera-.

Además, también hay que tener en cuenta que los efectos de los parches reductores no son inmediatos, de manera que no hay que esperar obtener resultados de la noche a la mañana, sino que es necesario marcar un tiempo realista. Y es que lo más importante si queremos adelgazar y cambiar de vida, es tener paciencia. El estilo de vida nocivo que has estado llevando durante tantos años, no se corregirá en 2 semanas.

¿Cómo utilizar los parches para adelgazar?

Probablemente, esta sea una de las preguntas que con mayor frecuencia se plantean la mayoría de las personas, ya que existen grandes dudas con respecto al uso de este tipo de productos. Generalmente, se colocan sobre las zonas de la piel en las que se quiere eliminar la grasa. En cualquier caso, lo más recomendable es leer atentamente las indicaciones del fabricante en cuestión.

Y sobre todo, antes de utilizar un parche, es importante consultar al médico, debido a que en algunos casos pueden estar contraindicados (embarazadas, lactancia, etc.).