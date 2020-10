Soluciones profesionales para los problemas de conducta escolar

Tomando como punto de partida que el comportamiento es la manera de actuar de las personas, podemos definir de una forma sencilla que el comportamiento escolar es la forma de actuar de los estudiantes en las aulas. Ahondando más añadiremos que se trata de la conducta externa, observable y mesurable que presenta el alumno en el aula y en el ámbito escolar. Para analizar el comportamiento escolar debemos tener igualmente en cuenta que cada alumno posee un conjunto de tendencias emotivas, adquiridas o heredadas, y cuando este aspecto está equilibrado afirmamos que el alumno está adaptado al entorno educativo.

Lógicamente los problemas aparecen cuando se da el caso opuesto, es decir que el alumno de consigue adaptarse y surgen problemas de conducta que afectarán negativamente a su desarrollo y progreso escolar. Así, los profesionales de la enseñanza que precisan estar al día en esta disciplina pueden encontrar soluciones especializadas, si es tu caso completa tu formación para profesores con el Máster oficial centrado en los Problemas de Conducta en la Escuela que se encuentra entre los más prestigiosos del sector.

De este modo, los casos a los que se enfrentan los profesores en los centros educativos son más que variados, y pueden estar relacionados que pueden presentarse en el ámbito escolar son muy variados, tales como rechazo, absentismo o desobediencia, por citar algunas más habituales; pero también lo son cada vez más las agresiones o las fobias, situaciones que frecuentemente acaban relacionadas con otras conductas como la hiperactividad, la falta de habilidades sociales o la impulsividad.

Es importante para el profesor distinguir entre dos bloques principales, las que se engloban en trastornos y deben ser atendidas por especialistas; y las que no constituyen trastorno.

En el apartado de las que si implican trastorno en la conducta del alumno, vamos simplemente a enumerar algunas de las más habituales por ser las más tratadas igualmente en el ámbito educativo o escolar. Estas son el déficit de atención, el trastorno por comportamiento perturbador, el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno negativista desafiante, trastorno disocial y trastorno del comportamiento perturbador no especificado.

En otro bloque por su naturaleza también tenemos los trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria, los relativos a tics, los de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, de movimientos estereotipados, entre muchos otros que requerirían de atención tanto enumerativa como en detalle específico.

Y de otra parte, separándolos del conjunto inicial, tenemos los comportamientos no asociados a ningún trastorno. Estos comportamientos aunque no tengan la calificación de trastorno, son igualmente importantes por su frecuencia y especial efecto negativo sobre el entorno escolar. En este área englobaremos las conductas disructivas, las relativas a la inhibición social, las conductas agresivas, y con especial atención las conductas de acoso y maltrato que no dejan de aumentar año tras año y a las que los profesionales tienen que enfrentarse en las aulas.

Para esta última en especial, y para todas en general, es muy importante contar con la mejor y más adecuada formación, que esencialmente podemos obtener con los másters más específicos y especializados de la oferta de universidades y centros educativos.