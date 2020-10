Xtreme Band Opiniones - ¿Un nuevo rastreador de fitness que vale la pena?

¿Qué es Xtreme Band?

El Xtreme Band es un reloj deportivo, que puede ser usado en cualquier lugar debido a su moderno diseño. No sólo es muy delgado, sino también resistente al agua y robusto. El fabricante promete que con este Fitness Tracker Xtreme Band se puede realizar cualquier tipo de actividad deportiva sin que se rompa.

¿Por qué necesito este Smartwatch?

La Smartwatch Xtreme Band es muy adecuada para hombres y mujeres que dan gran importancia a la buena salud. Está diseñada para atletas que quieren controlar su sistema cardiovascular y algunas de sus funciones corporales durante las sesiones de ejercicio. Debido a su procesamiento estable puede ser utilizado en una amplia variedad de deportes, según el fabricante.

Cualquiera que haga deporte regularmente está automáticamente interesado en su salud. Pero el Smartwatch no sólo es útil para las actividades deportivas. También puede utilizarse para controlar el sueño. Durante el sueño, se controlan todas las señales fisiológicas del cuerpo. Esto ofrece la ventaja de que el propio estilo de vida puede ser cambiado en consecuencia. Haga clic aquí y descubra el descuento actual!

Evaluación y recomendación de la Xtreme Band

El fabricante promete que la Smartwatch Xtreme Band ofrece una variedad de funciones que pueden ser muy útiles en los deportes. Estas incluyen un podómetro. El rendimiento diario puede ser comprobado diariamente por la Xtreme Band. Además de las funciones clásicas de seguimiento de la condición física, también están disponibles la monitorización del sueño y el control de los mensajes, el teléfono y la cámara.

Materiales flexibles para un alto confort de uso

Funciones de control de teléfono, mensajes y cámara

Disponible en 6 colores diferentes

Batería duradera

Notificaciones de llamadas y SMS

Datos técnicos de la Xtreme Band

Batería de larga duración (120 mAh)

Baterías de litio recargables

Modelo a prueba de agua

Varios modos de rastreo deportivo

Medición de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el número de calorías

¿Cuáles son las características de calidad de la Xtreme Band?

El fabricante afirma que este modelo es la última generación de modelos Smartwatch. Xtreme Band ha sido producido por ingenieros que se han asociado con los mejores relojeros del mundo.

El fabricante es una empresa española especializada en la producción de rastreadores de fitness. En Internet se pueden encontrar muchos comentarios de clientes y pruebas externas sobre Xtreme Band. Estos comentarios son muy positivos. Especialmente positivas se mencionan las muchas funciones y la robusta fabricación.

Reseñas de Xtreme Band

Un rastreador de fitness es muy útil para los deportes. Le permite controlar su progreso y su salud en cualquier momento. El sensor en la pulsera proporciona datos precisos. El pulso y la frecuencia cardíaca pueden ser monitoreados durante los deportes o mientras se duerme. El modelo Xtreme Band se puede fijar fácilmente a la muñeca y ajustarse.

El dispositivo se puede conectar a su propio teléfono inteligente. De esta manera, los atletas son informados sobre los mensajes o llamadas entrantes mientras están en movimiento. El costoso smartphone puede, por lo tanto, quedarse en casa mientras se corre. De lo contrario, podría caerse del bolsillo durante el entrenamiento y el descanso. El reloj está equipado con una batería de litio de larga duración. Es recargable y puede ser utilizada durante muchos años. Debido a la alta calidad de la pulsera, el modelo no interfiere con el sueño o los deportes. El rastreador de fitness está disponible en 6 colores diferentes y por lo tanto puede ser seleccionado de acuerdo con el equipo deportivo. Los movimientos no están restringidos ni siquiera al remar o al nadar. El reloj es fácil de manejar y ajustar. Todos los datos medidos, la hora o la visualización de los SMS o llamadas es fácil de leer en la pantalla. Los números son lo suficientemente grandes como para que sean fácilmente visibles incluso al anochecer o con mal tiempo.

Muchos compradores están muy satisfechos con el modelo Xtreme Band. Especialmente encuentran el aspecto del modelo muy atractivo. El color puede ser elegido según el gusto. También el soporte se menciona muy positivamente si el reloj se rompe. Los modelos Smartwatch defectuosos son reemplazados sin mucho esfuerzo. Algunos compradores consideran que este modelo es el mejor rastreador de fitness disponible actualmente en el mercado. Es muy cómodo y está equipado con muchas funciones. Otra ventaja es que el modelo puede ser fácilmente ajustado. No interfiere con el sueño y por lo tanto puede monitorear el ritmo cardíaco y el azúcar en la sangre durante el sueño. Comentarios adicionales de los clientes se pueden encontrar haciendo clic en este enlace!

¿Dónde puedo pedir Xtreme Band?

Si está interesado en el modelo Xtreme Band para controlar su salud durante el ejercicio en cualquier momento, debe comprar el Smartwatch directamente del fabricante. Incluso si está disponible a través de otras tiendas en línea, es mucho más seguro utilizar el sitio web del fabricante para hacer el pedido. Especialmente a través de las tiendas extranjeras es posible que no se le envíe el producto original. El fabricante de Xtreme Band te ofrece mucha información sobre el producto. Con una compra no corres ningún riesgo. Si no te gusta el producto, puedes simplemente devolverlo al fabricante en un plazo de 30 días.

Actualmente el fabricante ofrece el Smartwatch de Xtreme Band con un 50% de descuento. Está disponible en seis colores brillantes. Si se piden dos o tres modelos de Smartwatch a la vez, el precio baja. Por lo tanto, es una buena idea preguntar a los amigos o familiares si necesitan una Xtreme Band antes de hacer el pedido.

¿Quién es el proveedor del producto?

Si desea contactar con el fabricante ECOMM MOVADGENCY SL, la mejor manera es ir a la página oficial.

Página web: https://xtremebandshop.com/

Información general sobre el Fitness Tracker

Muchos atletas usan un rastreador para varios deportes. Para ellos el Smartwatch especial es un compañero útil. La mayoría de los modelos pueden registrar el progreso del entrenamiento, de modo que siempre se dispone de una buena visión general de la propia condición física. Los relojes pueden utilizarse para medir los valores vitales más importantes. El pulso o la frecuencia cardíaca se mide con un sensor integrado. Los modelos de alta calidad ofrecen la ventaja adicional de que el contenido de oxígeno en la sangre durante el sueño puede medirse mediante una función de oxigeno-pulso. Además, se dispone de un índice de batería corporal y de la medición de la cadencia y la temperatura exterior.

Dado que un smartphone suele ser percibido como muy molesto durante los deportes, tiene mucho más sentido conectar el smartphone a un Smartwatch. De esta manera no se pierden llamadas incluso durante el jogging o el entrenamiento con pesas. El usuario puede configurar su dispositivo para que todas las llamadas y notificaciones SMS se transfieran directamente del smartphone al Smartwatch.

Si te preocupa la buena salud, deberías llevar el Smartwatch contigo dondequiera que vayas. Debido a sus muchas funciones, también se puede utilizar para controlar el ciclo menstrual o para controlar tu propio consumo de agua. Los modelos de alta calidad pueden utilizarse incluso mientras se nada. Son resistentes al agua, por lo que el ritmo cardíaco puede medirse incluso durante una sesión de entrenamiento de natación. Con la mayoría de los modelos sólo se puede bucear. Una razón para ello es que los modelos sólo son impermeables hasta una profundidad de 5 bar (50 m).

Un Smartwatch como Xtreme Band o KoreTrak puede utilizarse para deportes como el remo, el golf, el jogging o el entrenamiento con pesas. Pero también es muy útil para otras actividades de ocio.

Un buen rastreador de fitness debería proporcionar suficiente funcionalidad. Puede crear sus propios programas de entrenamiento, comprobar los objetivos diarios y conectarse a su smartphone. Un podómetro y un contador de calorías es especialmente útil cuando se está a dieta. Al comprar un Smartwatch, siempre debe asegurarse de que tenga un acabado de alta calidad y que pueda ajustarse individualmente en la muñeca. Esto evita que el reloj se resbale durante el ejercicio y que no pueda registrar las funciones del cuerpo con precisión.

Preguntas frecuentes conocidas sobre este producto

P: ¿Dónde se debe comprar Xtreme Band?

R: El Smartwatch sólo debe pedirse directamente al fabricante. Él puede ofrecerle un buen descuento. Además, hay una garantía de devolución de 30 días, que puede reclamar si no le gusta el reloj. Si lo desea, puede comprar una garantía extendida del fabricante, por ejemplo 2 años. Esto significa que el fabricante cubrirá los costes o proporcionará un reemplazo si se produce un daño.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

R: Después de pedirlo, se tarda unos 21 días hasta que se le entrega el reloj Xtreme Band. El tiempo de entrega depende principalmente del despacho de aduanas. Cuando su pedido se complete, recibirá un número de seguimiento. Con este número podrá seguir el progreso del envío.

P: ¿Qué métodos de pago tiene disponibles?

R: Puede pagar su Fitness Tracker con tarjeta de crédito, Paypal o tarjeta EC. El fabricante garantiza el pago seguro a través de McAfee Secure, Noton, Trustme, VeriSign y Paypal.