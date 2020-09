Mamá Casa, una nueva web para el hogar

¿Cuántas veces has dicho: "En mi casa se juega así"? Con la era digital parece que estamos más presentes. Y lo estamos pero en las redes sociales a costa del tiempo de la vida real. Vivimos en una realidad virtual en la que la mayoría de las reuniones familiares y sobremesas las pasamos "empantallados". Nos hemos olvidado de pasar tiempo de calidad con los nuestros porque ahora el ocio está en Internet.

Sin embargo, todavía hay algo que se puede hacer. Y en esto tiene mucho que ver Mamá Casa, una nueva web que pretende resucitar las tradicionales formas de divertirnos en casa. No te pierdas la comparativa de juegos de mesa para la familia que puedes encontrar en esta página. Juegos de mesa de siempre que son grandes desconocidos para generaciones presentes y, como sigamos así, para las del futuro.

Así que atento porque, además de encontrar opciones para no aburrirte, hay otras muchas cosas interesantes que puedes hacer en familia. Vamos a ello.

Cooperación en casa y ahorrarás tiempo

La cooperación en el hogar de todos los miembros de la familia es vital para tener buen ambiente y buena calidad de vida. Es importante la comunicación, escuchar y escucharse unos a otros para entenderse. Se pueden planificar las tareas y asignar aquellas acordes con la edad y capacidad de los más pequeños de la casa. Puedes hacerlo a través del juego, y como podéis ver aquí, también aprovechar para inmortalizar momentos con fotografías.

Y no. No me refiero a tik tok, ni a reels. Se trata de volver, una vez más, al modo tradicional, a la cámara de toda la vida, aunque sea digital. No hay nada como un buen objetivo para plasmar los recuerdos en las instantáneas más maravillosas que puedas imaginar. Salgan como salgan. Aquí no hay filtros que puedan estar a la altura de las fotografías que puede sacar una cámara Canon.

María Montessori te da ideas

El método Montessori es una enseñanza extendida a nivel mundial. Su pedagogía es el libro de instrucciones de escuelas públicas y privadas. Y su metodología es perfectamente adaptable a cualquier ámbito, incluido el familiar. Solo hay que conocer y entender su filosofía, ponerla en práctica para ofrecer una educación de calidad y fomentar una autoestima fuerte en los descendientes.

Una actividad muy divertida que propone la pedagoga es la de tender la ropa. Es una tarea sencilla que beneficia la motricidad fina de los más pequeños cuando se encuentran en etapas de desarrollo físico y mental.

Cuando juegas con ellos a tender la ropa, estarás ayudándoles a trabajar conceptos matemáticos, a través de combinaciones de piezas de colores. Otra idea es pedirles que cuelguen las prendas que empiecen por una concreta. De esta forma, potencias el conocimiento de las letras.

En los juegos de mesa, o en esta otra comparativa, se puede disfrutar del tiempo en familia. Sea en ocio o con un poco de más responsabilidad, con Mamá Casa siempre es diversión y aprendizaje. ¡Atrévete a probar!