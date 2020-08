Tramiteca.com: Contra el hastío burocrático en la red

La carencia de un diseño intuitivo

Muchos procedimientos de nuestra vida diaria requieren de la realización de distintas gestiones cuya tramitación, a pesar de su importancia y necesidad de inmediatez, se rezagan debido a su dificultad. No es, precisamente, un hecho que tenga que ver con la elaboración del documento o con rellenar un formulario. Sino que, desafortunadamente, algunas plataformas oficiales carecen de un diseño intuitivo mediante el que agilizar el proceso. Más aún para quienes no están aún acostumbrados con la tramitación en formato digital, dado que abordar un espacio totalmente nuevo puede dificultar, e incluso entorpecer, algunos de nuestros trámites de más urgencia.

En esa línea, no obstante, existen páginas web cuya contribución al trámite digital es verdaderamente útil. El portal tramiteca.com, por ejemplo, es una web pensada par ayudar al usuario medio a realizar diferentes trámites. O, en otras palabras, con el objetivo de servir de guía ante lo poco intuitivas que suelen ser las webs oficiales. Muchos nos hemos encontrado alguna vez en la tesitura de requerir de un documento cuya ubicación parece inexistir en el espacio ofrecido por la entidad o institución concerniente. Lo que, a su vez, puede traducirse en una larga y tediosa batería de preguntas telefónicas o por correo electrónico que, al final, tampoco habrán contribuido demasiado a hacernos aprender el funcionamiento de dicha web.

Facilitar un proceso esencial

Si bien la burocracia es ya un proceso conocido por todos debido a su pesadez, muchas plataformas web pertenecientes a instituciones o entidades arraigadas en lo burocrático están dotadas de los mismos parámetros. Juegos de pestañas a las que es imposible acceder, letras demasiado pequeñas incluso para un dispositivo móvil y opciones para trámites en secciones escondidas en lugares recónditos de la página. Y aunque alguien con más pericia en el mundo virtual pueda escudriñar entre sus laberintos hasta dar con el lugar correcto, otros pospondrán su búsqueda inevitablemente. Y he de ahí la necesidad de dotar a la ciudadanía de, si no una mejora en este tipo de sistemas, una alternativa con la que realizar los trámites debida y fácilmente.

La idea principal de tramiteca.com es que cualquier usuario, independientemente de sus conocimientos, pueda solicitar certificados, ayudas o elaborar cualquier trámite que precise con tan sólo seguir una guía sencilla y paso a paso. Además, teniendo acceso a toda la información necesaria para la realización del trámite deseado. En el caso de España, pudiendo consultar todo cuanto hay que saber a cerca de cuestiones de gran relevancia como, por ejemplo, la solicitud del informe de la vida laboral, o la Renta Activa de Inserción (RAI). Ambos, documentos importantes y cuya utilidad será necesaria en algún momento. Por lo que contar con la opción de una mayor facilidad en el proceso es más que bienvenido.

Del silencio del chat robot a la guía paso a paso

Un trámite no es más que un documento mediante el que, a través de ciertos pasos y diligencias, concluir un asunto. Dicho asunto puede concernir a prácticamente cualquier cosa. Desde la tramitación de un documento por cambio de titularidad de un vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT), hasta la solicitud de un recibo financiero. Los trámites no sólo validan legalmente, y por tanto manifiestan, la realización concluida de un determinado procedimiento. También son necesarios, como medio, para la consunción de otros objetivos que, de no disponer de dicho documento, no podrían verificarse y, por ende, tampoco resolverse.

No hace demasiado tiempo, el mismo trabajador de una entidad o de una empresa era quien nos asistía y asesoraba en la elaboración de un trámite. No obstante, debido a la gran cantidad de procedimientos de esta índole que se llevan a cabo a diario y en todas partes, Internet se ha convertido en su sustituto. Y aunque de forma incontestablemente práctica, a menudo ello puede suponer un gran rompecabezas. Además, los chats robot también han substituido en gran medida los trabajadores que asistían nuestra torpeza en la red, ahora limitados para casos de mayor importancia. Un hecho que dificulta todavía más la comunicación entre el usuario y la plataforma a la que recurre.

Tramiteca.com, por tanto, tiene como objeto asistir ese sector de la población que ve en la tramitación mediante Internet un contratiempo o incluso un obstáculo. Todo el mundo debería tener opción a una guía detallada para cualquier proceso sujeto a cierta importancia. Más aún, cuando de ello pueden depender algunas actividades, sean o no de gestión, de nuestra vida diaria o general. Si bien la red puede aparecer a menudo como una traba, su misma envergadura admite páginas que, como Tramiteca.com, ponen solución a un problema indiscutiblemente común.