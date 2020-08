La importancia de aplicar Inbound Marketing en las pymes

El inicio de toda empresa siempre suele ser un gran reto al no tener una cartera sólida de clientes, además con el paso del tiempo los mercados se han vuelto más competitivos. Pero ante estos retos aparecen estrategias que, permiten a las empresas destacar entre la multitud. El Inbound marketing es una estrategia apropiada para los nuevos emprendedores, pequeñas y medianas empresas que quieren destacar y generar tráfico para así obtener clientes potenciales.

El Inbound es una herramienta de marketing que te permite atraer clientes potenciales a largo plazo por medio de redes sociales y los blogs. Una gran ventaja para las pymes es que no se necesita mayor inversión en publicidad para obtener más leads y más ventas. Esta herramienta brinda mejores resultados a través de la constancia, y asegura ser rentable a largo plazo, permitiéndote forjar relaciones sólidas y duraderas.

Ventajas del Inbound Marketing: Más clientes, leads y ventas

El Inbound Marketing apareció para crear y ofrecer contenidos de interés que te permitan generar tráfico a lo largo del tiempo, siendo así información de utilidad en la actualidad y en un futuro. A través de la elaboración de contenidos, los visitantes conocerán detalladamente información valiosa e importante de tus productos, a su vez, los resultados del Inbound Marketing te permiten aportar soluciones y ayuda a tus visitantes.

Estos contenidos favorecerán la interacción con el público, y te generarán más visitas en las redes sociales, al igual que aumentarán en tu sitio web y en las plataformas digitales que tengas constituidas. El contenido puede ser creado por ti mismo o puedes contratar a un especialista en generación de contenidos. Por otro lado, crear un contenido de calidad permitirá a tu empresa aumentar su visibilidad en Internet.

Muchas veces con los métodos tradicionales de marketing logras conseguir más visitas, pero no más ventas, por lo que esa inversión no llega a transformarse en ganancia. Para emplear el Inbound Marketing en tu pyme no se requiere de una gran inversión, como sí podría ser el caso de adquirir publicidad en prensa o en cualquier otro medio convencional.

¿Cómo seducir y atraer a los clientes con una estrategia más efectiva?

Convertir los visitantes de tu web en futuros clientes es complicado ya que, la mayoría de ellos están cansados de ser abordados diariamente por spam y anuncios publicitarios. Muchos clientes buscan una empresa que les genere confianza y que goce de buena reputación entre el público.

La clave está en entender a estos usuarios, saber cuáles son sus necesidades y exigencias. Determina a que audiencia están dirigidos tus productos o servicios, y en base a eso crearás buen contenido y ofertas llamativas para promover en tus redes sociales.

Para obtener resultados positivos debes ser constante, lo cual te asegurará aumentar y mantener a tus clientes, el Inbound marketing te facilitará la captación de clientes, pero al llegar a este objetivo, debes ser paciente y optimizar tus procesos de compra. Por último, no olvides que el uso del correo de electrónico es necesario para crear una comunidad con la cual puedas comunicarte en cualquier momento.