Cómo ejercer el liderazgo en una empresa

Cualquier persona que se ha puesto al frente de un equipo de trabajo sabe de la importancia de su trabajo para el éxito del equipo en su conjunto: el trabajo del líder de una empresa no es solo mandar y vigilar que sus trabajadores lo hagan todo bien, sino que debe resultar inspirador, un modelo a seguir y alguien que mantenga al equipo cohesionado y activo.

En ese sentido, hay distintos tipos de liderazgo que rompen con la idea de ese jefe inaccesible al que hay que temer y cuyos resultados son mucho más interesantes: se logran mejores resultados y un ambiente de trabajo mucho más positivo.

Importancia de ejercer el liderazgo en una empresa

En la web https://www.liderazgohoy.com realizan un detallado análisis de los distintos tipos de liderazgo que se pueden asumir para lograr los objetivos y, sobre todo, una calidad de vida en el trabajo que haga que los empleados no vean el día a día como una obligación inasumible, sino como una responsabilidad común.

Así, existe un tipo de liderazgo autoritario, en el que solo la gerencia toma decisiones y los trabajadores obedecen; un líder coach, que se esfuerza en que cada uno de los miembros de su equipo se centre en progresar, crecer cada día y mantener una buena relación con el resto; un liderazgo transaccional, donde todos los objetivos cumplidos cuentan con un aliciente económico para el trabajador.

Existen muchos otros tipos de liderazgo, de entre los que destaca el liderazgo transformacional, una forma novedosa de ponerse al frente de un equipo y que ofrece grandes resultados tanto para los objetivos de la empresa como para la propia vida de los trabajadores y directivos.

Liderazgo transformacional: la opción ideal para dirigir una empresa

De todos los tipos de liderazgo, quizá el liderazgo transformacional es que el más se va a imponer en el futuro en las empresas con una responsabilidad social corporativa y una preocupación por su plantilla altas.

En los ejemplos de liderazgo transformacional, el líder se marca como objetivo la necesidad de influir positivamente a los miembros del equipo. Todo con un deseo principal: cumplir los objetivos laborales.

Pero también con otro tipo de objetivos: trabajar los sentimientos de honestidad, responsabilidad y altruismo de todos los trabajadores para convertirles en mejores personas y que esto, a la vez, repercuta en la calidad de su trabajo.

Es un tipo de liderazgo impulsado por James MacGregor Burns y que ejercen personas que tienen una gran personalidad y resultan inspiradoras para su equipo. La motivación por el cambio, la inspiración para convertirse en algo mejor y el deseo de mejora.

El liderazgo transformacional ha demostrado aumentar la productividad de los equipos de trabajo, que al asumir esta nueva forma de trabajar pueden enfrentarse a su día a día laboral con mayor flexibilidad, sin que esto no haga más que mejorar la productividad de la empresa.

No obstante, el mejor tipo de liderazgo para cada empresa es, sencillamente, el que mejor funcione. Todo esto teniendo en cuenta que la imagen del líder alejado, que apenas se sabe el nombre de sus trabajadores y no sale de su despacho está ya obsoleta y no beneficia en nada a los resultados de la empresa.