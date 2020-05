Cuando llega el calor, el cuerpo nos pide arroz

En verano el tiempo vuela

El verano es seguramente la época del año en el que nuestra percepción del tiempo se acelera de manera considerable, ya que cuando estamos disfrutando perdemos la noción del tiempo. Esto nos puede conllevar muchos despistes, sobre todo en la cocina con el plato estrella del verano: el arroz.

Para evitarnos todo esto, lo mejor es utilizar una olla arrocera. Esta herramienta de cocina nos ayudará a cocinar el arroz sin tener que estar pendientes del tiempo de cocción, pudiendo así disfrutar del tiempo libre de la manera que más nos apetezca, ya sea disfrutando de un baño en la piscina, tomando el sol en la playa o simplemente leyendo un libro en la tranquilidad de la sombra. Así, perderemos el miedo a que se nos pase o a que se nos quede duro y conseguiremos un arroz siempre al punto de cocción para disfrutarlo de la manera más fácil y eficiente.

Además, hay que señalar que el arroz no es un alimento que admita no estar cocinado en su punto. Suele ser un plato bastante exigente en la precisión de su elaboración y estas ollas consiguen hacerlo mecánicamente sorprendiendo no ya solamente por la comodidad y rapidez, ni tampoco tanto por la facilidad de su limpieza, sino por la calidad del resultado conseguido.

Por otra parte, fuera de esta estación es también una herramienta útil y apropiada para el día a día y la cotidianeidad. En nuestra cultura mediterránea, ya sea verano o cualquier otra época del año, no nos podemos permitir el lujo de apartar el arroz de nuestra dieta por la lentitud o la dificultad de su cocción. Por ello, este instrumento de cocina es realmente útil también en nuestra rutina.

¿Cuál es la más apropiada para nuestras necesidades?

Existen muchas versiones de las ollas arroceras. Las más comunes son las de acero inoxidable o plástico pero también existen las que se preparan directamente en el microondas. Pero lo realmente importante que tenemos que saber y tener en cuenta a la hora de elegir nuestra olla arrocera es la comparación de productos. Si buscamos en una comparativa podremos encontrar varios tipos de ollas con diferentes características técnicas y materiales que sumadas al precio nos ayudarán a encontrar el electrodoméstico arrocero perfecto para nosotros.

Una de las características principales en el momento de escoger productos de menaje es la capacidad de cantidad de los mismos. Si bien es cierto que el arroz es uno de esos platos en los que solemos preparar un poco de más para servirlo de acompañante otros días de la semana, tampoco vamos a comprar la olla arrocera más grande si vivimos solos; tanto por espacio como por desperdicio alimentario si aprovechamos toda la cantidad que permite. La medida más estandarizada es la de 1,5 litros. Existen más grandes como las de 1,8 litros pero también podemos acudir acorde al ejemplo anteriormente mencionado a una versión reducida de 0,6 litros. Sumada, y en relación con la capacidad, hay que prestar atención además a la potencia, siendo las más grandes las que más pueden afectar a nuestro consumo.

Por otro lado, pasando ya la parte más técnica, hay que prestar atención a las funciones y a los extras diferentes que tiene los variados modelos. Una función que comparten prácticamente todas las arroceras es la función de calentado. Esta es una de las características aparentemente más sencillas pero es una de las más útiles, ya que nos permite mantener nuestro arroz caliente para servir más tarde y evitarnos así el posterior uso del microondas. Un extra muy apreciable es el acompañamiento de una cesta para la cocción de verduras o una vaporera en el interior de la olla, lo que permite ahorrarnos mucho tiempo cocinando las dos cosas a la vez, el plato principal y el acompañante.

Algunas tienen sistema de panal antiadherente o doble olla, lo que puedes ser muy interesante tanto para que no se nos queme o pegue el arroz como para la limpieza del aparato. Otras contienen protección contra la ebullición en seco o tienen un cable extraíble par el servicio directo a la mesa. No obstante, lo relevante es que conociendo una gran variedad podemos al final descubrir y elegir la que más nos conviene teniendo en cuenta también la comparación de los precios de las diferentes ollas. Finalmente hay que decir que no es un electrodoméstico caro.

Arroz blanco y mucho más

La preparación del arroz blanco sería lo más habitual, pero como tradicionalmente arroceros que somos no tenemos porqué renunciar a estas ollas cuando queramos cocinar un plato un poco más elaborado.

Independientemente de todo esto, uno de los primeros pasos a la hora de cocinar es limpiar el arroz para eliminar en la medida de todo lo posible el almidón. Si no lo hacemos bien, lo que ocurrirá será que en nuestra olla se forme una espuma y el arroz termine quedando pastoso. Lo siguiente sería tener en cuenta la cantidad de agua necesaria por gramo de arroz, aplicando siempre el doble de agua que de producto. Por último, es importante no levantar la tapa durante la cocción ya que se podría evaporar demasiada agua de la olla y podría quedarnos un arroz demasiado duro. Ya sea un arroz más simple u otro más elaborado, la olla arrocera lo cocinará todo automáticamente.

Teniéndolo todo claro, ya podemos disfrutar del plato más apetecible del verano y aprovechar y disfrutar de todo lo que el verano nos pueda ofrecer. Porque ya sabéis, el tiempo cuando lo disfrutamos con lo que nos gusta se pasa volando.