Este tema del descanso estival, el más largo de todo el año, siempre es algo que les ocupa parte de su tiempo de meditación, a no ser que sean de los que van siempre al mismo lugar, que ventajas tiene, bien porque posean un apartamento en la playa, casita en el pueblo o el campo o por cualquier otro motivo. Este año además se une la coyuntura de que la incertidumbre que pesa sobre las vacaciones de verano aumente aún más el deseo de pensar en ellas y de preparar los planes para poder disfrutarlas a tope.

Una de las posibles medidas que se barajan ante la salida del confinamiento y la proximidad de las vacaciones, es la de realizarlas de forma escalonada y la muy posible limitación de los viajes de larga duración y al extranjero. Esas aglomeraciones en playas y otros lugares típicamente veraniegos este año no será así, y cuando por fin no habrá que madrugar para buscar un lugar donde clavar la sombrilla, no habrá ninguno libre porque los espacios y aforos están limitados.