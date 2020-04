Cual es la mejor forma de financiar la compra de un coche en 2020

Puede que no parezca el mejor momento, pero hay quienes llevan mucho tiempo ahorrando para hacerse con un nuevo automóvil y se han topado con toda una crisis social y sanitaria de bruces. No te dejes llevar por la marejada de 2020, porque sigues teniendo la oportunidad de comprar el coche que siempre has querido, y lo que es mejor, con soluciones financieras que te lo pongan bastante fácil.

Sí, comprar coches financiados es una buena manera de hacerse con un automóvil, incluso si ya habías ahorrado previamente. Mitigas el impacto económico que supondría el desembolso inicial, fraccionas los pagos para ajustarlos mejor al presupuesto del que dispones y, además, disfrutas del vehículo desde el primer momento. Una solución interesante, pero, para la que es conveniente conocer las mejores opciones.

Las mejores formas de financiar un coche en 2020

Opciones de financiación para automóviles hay muchas, pero encontrar las más destacables es la mejor manera de asegurar el pago de los precios más adecuados y, también, la obtención del mayor número de facilidades. En ese sentido, si nos centramos en 2020 y en todas las propuestas que hay, es fácil dibujar las mejores formas de financiación de automóviles disponibles.

Son solo tres, y sus planteamientos destacan lo suficiente como para descartar cualquier otra posible opción. Recurrir a ellas es sinónimos de realizar un proceso tan sencillo como ágil y rápido. Atrás quedaron esas semanas de espera, la aglomeración de documentos y los requisitos elevados. Todo puede ser mucho más fácil y hacer que tengas el coche que deseas cuanto antes. Presta atención.

Concesionarios

Los concesionarios son los primeros que ofrecen opciones de financiación para quienes quieran hacerse con un automóvil financiado. Negocios como el de Hrmotor ofrecen, además, la opción de comenzar el trámite a través de una plataforma digital, lo que simplifica el proceso más todavía. Ellos se encargan de tramitar la documentación, pidiéndote algunos datos a cambio, y de establece el importe total a abonar con intereses incluidos.

De hecho, hay ocasiones en las que los concesionarios incluso realizan promociones especiales con reducciones de intereses para que ahorres todavía más. Avisan de las cuotas mensuales por anticipado, de los plazos totales a pagar y, además, te detallan todo lo que necesitas saber sobre ese coche que deseas comprar. Son los primeros en ofrecer facilidades a los compradores, y también la primera opción a la que recurrir si quieres una tramitación sencilla, clara, transparente y sin costes excesivos.

Financieras online

Las plataformas financieras online son siempre una opción puesta sobre la mesa. Hay muchas entidades ofreciendo sus productos a través de internet, y acercando a los consumidores a propuestas como los créditos sin intereses, préstamos con ASNEF e incluso soluciones urgentes para tener la inyección económica prácticamente al momento. Son otra opción bastante plausible por la variedad que ofrecen, aunque también por las facilidades.

Y es que, con esta vía, el solicitante solo tiene que rellenar un formulario y esperar la respuesta. Se introduce el importe, se introducen los plazos y se dan algunos datos personales necesarios. El resto es esperar, a veces tan solo segundos, a tener la respuesta de la firma y, en caso de ser afirmativa, a que el ingreso se efectúe. El trámite, ciertamente, puede ser tremendamente veloz, algo ideal para poder comprar tu coche con esta vía de financiación en el menor tiempo posible.

Bancos

Por supuesto, las entidades bancarias son una opción que nunca debe terminar de descartarse. Los bancos, a través de los créditos personales u otros productos más específicos, también se encargan de ofrecer facilidades y opciones a quienes quieren comprar un coche financiado. Ellos ponen el capital, los plazos y los intereses, el modelo completo de financiación, para que dispongas del dinero que deseas para comprar el automóvil que deseas.

Esta opción puede ser la más laboriosa por el proceso que algunos bancos anteponen a la hora de pedir el dinero. Los hay que hacen que todo el trámite sea la mar de sencillo, pero también los hay que imponen ciertos requisitos bastante elevados, cosa que lo complica bastante todo. Valorar bien el banco al que hacer la solicitud es importante, aunque, por lo habitual, es aconsejable acudir a aquel en el que se tenga domiciliada la nómina.

Aunque nuestra principal recomendación es la principal, acudir al propio concesionario o a las plataformas automovolísticas online, también tienes frente a ti otras soluciones que te lo pueden poner muy fácil en la compra de tu coche financiado. No es necesario hacer un gran desembolso inicial de dinero para poder empezar a conducir el modelo de automóvil que siempre habías deseado.

Facilidades siempre por delante. Eso es lo que define a las propuestas presentadas, y es lo único que debes buscar. Esperamos que, así, te sea más sencillo comprar tu nuevo coche.